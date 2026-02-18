Georgios Kasnaferis (59 de ani) a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Răzvan Lucescu (57 de ani) în perioada în care cei doi au colaborat la Skoda Xanthi.

Răzvan Lucescu, actualul antrenor al celor de la PAOK, a condus-o pe Skoda Xanthi timp de aproape trei ani, în perioada 24 septembrie 2014 - 1 mai 2017.

Georgios Kasnaferis: „Când a venit la Xanthi, am întrebat: «Cine e românul?»”

Într-un interviu acordat la doar o zi după ce tehnicianul român a împlinit vârsta de 57 de ani, Georgios Kasnaferis a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Lucescu Jr în anii petrecuți la Xanthi.

„Este sincer și spontan, nu poartă pică nimănui. Sunt norocos că l-am cunoscut și că am colaborat cu el. Când a venit la Xanthi, am întrebat «Cine este cel care a venit din România?».

A fost propunerea lui Giorgos Fougias (impresar) către Yiannis Papadimitriou (n.r. directorul tehnic al celor de la Xanthi la acea vreme).

Georgios Kasnaferis, fost arbitru grec între anii 1999 - 2008 și fost antrenor și conducător de club/ Foto: IMAGO

A venit împreună cu Diego Longo în echipă, cu un buget redus, s-a adaptat echipei, și-a atins obiectivele și și-a luat zborul. El a venit și m-a îmbrățișat, m-a acceptat. El era antrenor, iar eu eram un simplu colaborator”, a declarat Georgios Kasnaferis, citat de metrosport.gr.

109 meciuri a bifat Răzvan Lucescu pe banca celor de la Skoda Xanthi: 38 de victorii, 37 de egaluri și 34 de înfrângeri

Cea mai mare performanță realizată de român pe banca formației din Grecia a fost calificarea echipei în finala Cupei, în stagiunea 2014 -2015. Xanthi s-a înclinat atunci, scor 1-3, în fața celor de la Olympiacos.

Georgios Kasnaferis: „Dacă excludem somnul, în restul timpului se gândește la fotbal”

Kasnaferis a dezvăluit și secretul succesului lui Răzvan Lucescu. Acesta a spus și motivul pentru care fostul portar nu vorbește limba greacă.

„Răzvan înțelege greaca, dar nu o vorbește, nu are timp să o facă corect și să exerseze, deoarece este concentrat pe fotbal, în timp ce soția lui vorbește fluent greaca. Înainte de meci, se gândește la următorul. Dacă excludem somnul, în restul timpului se gândește la fotbal. Este un om care se simte foarte bine acum, a trecut prin toate etapele. De recunoaștere, de îndoială, dar anul acesta este poate cel mai bun an al său la PAOK.

Trebuie să existe un echilibru. În orice. În viața personală, pe teren, asta își dorește de la jucătorii săi, privește fiecare meci în parte și rareori face planuri pe termen lung și îi place să meargă pas cu pas.

PAOK este viața lui Răzvan. Nu-i este ușor să plece din oraș, este o persoană emotivă, primește dragoste de la oameni și asta este ceva care îl mișcă cu adevărat și îl face să se simtă atașat de echipă și de oraș” , a adăugat Kasnaferis.

Întrebat de ce Lucescu Jr este atât de iubit de jucătorii săi, fostul său colaborator a replicat:

„Pentru că sfâșie pentru jucătorii săi și nu lasă pe nimeni să le facă rău. Poate că se ceartă cu ei în vestiar, dar nu îi va demasca niciodată. Este un om care face multe fapte bune fără ca nimeni să știe despre asta.

Dacă aude că unul dintre jucătorii săi are o problemă sau un membru al familiei sale, va fi acolo alături de el”, a concluzionat Georgios Kasnaferis.

În acest moment, PAOK ocupă locul 3 în Grecia, cu 46 de puncte, la 3 în spatele liderului AEK Atena, care are însă un meci mai mult jucat.

Recent, formația antrenată de Răzvan Lucescu a reușit să se califice și în finala Cupei Greciei. PAOK va lupta și pentru un loc în optimile Europa League, dar pentru a ajunge acolo va trebui să treacă de Celta Vigo.

