PAOK, în finala Cupei Greciei Răzvan Lucescu, dublă victorie în fața echipei antrenate de legendarul Rafa Benitez: „Avem o motivație uriașă”

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în finala Cupei Greciei, după ce a trecut de Panathinaikos, formație condusă de legendarul Rafa Benitez (65 de ani), scor 3-0 la general.

În ultimul act, formația din Salonic va da peste OFI Crete, într-o partidă programată pe 25 aprilie.

În meciul tur al „dublei” din semifinale, PAOK a învins-o pe Panathinaikos, scor 1-0, iar în retur, pe „Toumba” echipa pregătită de Răzvan Lucescu s-a impus, 2-0, grație reușitelor semnate de Giakoumakis ('72) și Chatisidis ('87).

Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK în finala Cupei Greciei

Cu antrenorul în vârstă de 56 de ani, PAOK a mai jucat alte patru finale de Cupă.

Două au fost câștigate:

2-0 cu AEK (2017-2018).

1-0 cu AEK (2018-2019).

Iar alte două au fost pierdute:

0-1 cu Panathinaikos (2021-2022).

0-2 cu AEK (2022-2023).

4 trofee a cucerit Lucescu până acum la Salonic: două titluri de campion (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei

Răzvan Lucescu: „Noi eram cei care puteam pierde totul”

Antrenorul român a oferit o primă reacție și a subliniat faptul că dubla victorie este cu atât mai dulce încă a venit împotriva unui adversar puternic, care a crezut în șansa lui.

Răzvan Lucescu a adăugat că elevii săi sunt foarte motivați pentru a da totul și a pune mâna pe trofeul Cupei Greciei.

„A fost un meci dificil pentru că câștigasem cu 1-0 în primul joc și presiunea era asupra noastră. Noi eram cei care puteam pierde totul, ei aveau doar de câștigat.

Dar, dincolo de asta, echipa a reacționat perfect. Am dominat jocul, am creat ocazii și, chiar dacă în repriza a doua Panathinaikos a încercat să preia controlul jocului, nu a reușit să își creeze ocazii.

Este o dublă victorie meritată împotriva unui adversar foarte bun, care avea încredere după victoria de duminică (n.r. 1-0 cu Olympiacos). Suntem mulțumiți că vom merge în finală ” , a declarat Răzvan Lucescu, citat de sport24.gr.

Sunt fericit pentru ziua de astăzi (n.r. miercuri) pentru că am ajuns în finală și avem o motivație uriașă să câștigăm Cupa. Fiecare finală este un meci competitiv. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

În finala Cupei Greciei, PAOK o va întâlni pe OFI Crete, formație care în parcursul ei spre ultimul act a eliminat-o pe AEK Atena, scor 1-0, liderul din campionatul elen și echipa la care este legitimat și internaționalul român Răzvan Marin (28 de ani).

Parcursul lui PAOK până în finala Cupei Greciei

Optimi de finală: PAOK - Atromitos, 2-1

PAOK - Atromitos, 2-1 Sferturi de finală : Olympiacos - PAOK 0-2

: Olympiacos - PAOK 0-2 Semifinale: PAOK - Panatinaikos, 1-0 și 2-0

Rezumat VIDEO. PAOK - Panatinaikos 2-0

