Csikszereda intervine  Ce a decis gruparea din Miercurea Ciuc după amenzile aplicate suporterilor: „Sancționați pentru că aparțin unei anumite minorități” +3 foto
Suporteri Csikszereda FOTO: Facebook FK Csikszereda
Csikszereda intervine Ce a decis gruparea din Miercurea Ciuc după amenzile aplicate suporterilor: „Sancționați pentru că aparțin unei anumite minorități”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 18:36
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 18:36
  • Csikszereda a emis un comunicat prin care a anunțat că va achita amenzile primite de proprii suporteri.
  • Toate detaliile, în rândurile de mai jos .

Formația din Miercurea Ciuc a fost amendată recent, după meciul cu UTA Arad din etapa #26 a Ligii 1, scor 2-0, în urma mai multor derapaje ale suporterilor, care au avut acte de rasism și xenofobie, interzise prin regulamentul Federației Române de Fotbal.

Ca urmare a acestor acțiuni, mai mulți suporteri ai grupării ciucane au fost sancționați de instituțiile statului.

Csikszereda a anunțat că va plăti amenzile primite de proprii suporteri

Ocupanta locului #13 în prima ligă a transmis un comunicat în care a anunțat decizia luată de președintele Zoltan Szondy, cea de a achita sancțiunile tuturor suporterilor amendați de autoritățile statului la meciul împotriva arădenilor.

În plus, nou-promovata a transmis în comunicatul său că aceste sancțiuni sunt nejustificate în contextul politic actual, ba mai mult, ar fi fost aplicate doar pentru că fanii aparțin unei minorități naționale.

Comunicatul ciucanilor a fost transmis în trei limbi: maghiară, română și engleză.

„În urma meciului de pe teren propriu dintre FK Csíkszereda și UTA Arad, disputat în cadrul etapei a 26-a a sezonului regulat al Superligii, jandarmeria a legitimat și amendat mai mulți membri ai grupării de suporteri Lokálpatrióták Csíkszereda, invocând anumite scandări.

Considerăm aceste amenzi nejustificate în contextul politic actual, deoarece, pe un asemenea temei, forțele de ordine ar trebui să aplice sancțiuni în masă pe aproape toate stadioanele, la aproape fiecare meci. În opinia noastră, aceste sancțiuni au fost aplicate deoarece suporterii aparțin unei anumite minorități naționale, în legătură cu utilizarea simbolurilor căreia clubul este, de asemenea, sancționat în mod repetat.

Din acest motiv, Szondy Zoltán, președintele FK Csíkszereda, face următoarea ofertă: tuturor suporterilor amendați de autoritățile statului cu ocazia meciului împotriva UTA, li se va achita valoarea amenzii.

Suporterii aflați într-o situație similară, care nu au putut participa la întâlnirea de marți seara, sunt rugați să ia legătura cu liderul galeriei Lokálpatrióták, Tamás László «Egér»”, a transmis Csikszereda, pe pagina oficială de Facebook.

Csikszereda a organizat o ședință cu suporterii

Marți, 17 februarie, gruparea ciucană a organizat o întâlnire cu membrii galeriei, motivul fiind acela de a vorbi despre „provocările actuale care afectează trăirea identității clubului și a galeriei”.

„Stimați suporteri! Pentru cei mai fideli și mai devotați susținători ai noștri, membrii galeriei, organizăm o întâlnire cu participarea lui Szondy Zoltán, președintele FK Csíkszereda, marți, de la ora 17:00, la sediul clubului.

Vom discuta, printre altele, despre provocările actuale care afectează trăirea identității clubului și a galeriei.
Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt dedicați acestor cauze! Întâlnirea la ora 16:45 în fața sediului clubului, pe partea stadionului dinspre centrul comercial.

Hai FK, hai Ciucul, hai Ținutul Secuiesc!”, anunța luni gruparea din Miercurea Ciuc.

De-a lungul acestui sezon, Csikszereda a mai fost implicată în astfel de situații. La toate partidele disputate de gruparea nou-promovată pe teren propriu, suporterii au afișat pe garduri steagul Ținutului Secuiesc, dar și un drapel al Ungariei pe care era scris numele echipei.

În august 2025, GOLAZO.ro scria despre acțiunea celor de la Csikszereda prin care a promovat Ținutul Secuiesc”, după ce copiii au intrat alături de jucători, îmbrăcați în tricouri cu însemnele Ținutului, pe care suporterii clubului le mai afișează și la partidele de pe terne propriu.

Steaguri Csikszereda - Petrolul
Steaguri Csikszereda - Petrolul

Galerie foto (3 imagini)

Steaguri Csikszereda - Petrolul Steaguri Csikszereda - Petrolul Steaguri Csikszereda - Petrolul
+3 Foto
suporteri amenda csikszereda comunicat
