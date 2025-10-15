„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”

Gerard Pique (38 de ani) și Marcelo (37 de ani), cei doi foști fotbaliști de la Barcelona, respectiv Real Madrid, s-au contrat pe tema posibilelor avantaje pe care „galacticii” le-ar fi primit din partea arbitrilor.

Marcelo s-a alăturat competiției organizate de Pique, Kings League, ca jucător/președinte al Skull FC, echipă pe care o deține alături de Plex, un cunoscut creator de conținut din Spania.

Gerard Pique îi atacă pe cei de la Real: „O rușine”

Într-un videoclip postat de Plex, Pique și Marcelo au vorbit despre fotbalul din Spania, iar fotbalistul catalan nu a ezitat să îi atace pe „galactici”. El a făcut referire la meciul dintre Real Madrid și Villarreal, partidă câștigată de madrileni cu 3-1.

„Să abordăm subiectul arbitrajelor. Arbitrii sunt incredibili cu Madridul, le oferă campionatul pe tavă la un alt nivel!

Meciul cu Villarreal a fost o rușine, iar apoi, la meciul Barcelonei, se dă un penalty inexistent la Araujo în minutul 10”, a declarat Pique.

Marcelo nu a dorit să comenteze în vreun fel afirmațiile lui Pique, el declarând că nu se uită la fotbal.

„Cu VAR, Realul nu mai fură atât de mult”

Pique a continuat atacurile la adresa celor de la Real Madrid.

„Pe «Bernabeu», Realul fură din reflex. Fură din obișnuință. Se plâng dacă nu fură. Te fură și, când au o zi în care nu te fură, se plâng pentru că nu au făcut-o”.

Pique e de părere că „galacticii” au fost avantajați în mod clar înainte ca arbitrajul video să fie introdus în fotbal.

„Fără VAR, jafurile pe care le făceați erau incredibile. Cu VAR, în sfârșit, Madridul nu mai fură atât de mult. E ceva istoric .

Pe «Bernabeu», Juanfran a primit două cartonașe galbene pentru simulare, deși au fost două penalty-uri foarte clare. Asta înseamnă să umilești adversarii”.

Ulterior, cei doi au vorbit despre un moment din El Clasico în care Cristiano Ronaldo a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru simulare.

„L-au eliminat, i-au dat cartonaș galben în loc să acorde penalty”. Auzind cele spuse de Marcelo, Pique s-a enervat și mai tare: „I-au dat un cartonaș galben pentru că a împins un arbitru, când, de fapt, ar fi trebuit să fie un cartonaș roșu... și se plânge. Normal, e roșu direct! Se plâng când nu pot fura. E deja în ADN-ul lui Real Madrid”.

Marcelo și Pique, amintiri de pe teren

Marcelo și-a amintit ce spuneau el și colegii de la Madrid despre Pique: „ Ce idiot, ce enervant, ce arogant! Eu eram primul care spunea asta despre tine”, s-a amuzat brazilianul.

Pique i-a răspuns râzând: „La vremea aia, îmi plăcea să creez rivalitate, Marcelo nu era genul ăsta. Rivalitatea trebuie să existe, altfel nu are farmec. Cele mai distractive meciuri erau Barça - Madrid”.

În dialogul lor, cei doi mari foști fotbaliști au vorbit despre perioada în care erau adversari.

„Ceea ce m-a marcat cel mai mult în acea perioadă au fost cele patru meciuri consecutive, când nici măcar nu știam dacă jucam în Liga Campionilor sau în campionat”, a spus Marcelo despre cele 4 „El Clasico” la rând din anul 2011.

Pique a scos în evidență perioadele de glorie ale Barcelonei din acea perioadă. „Eram mult superiori pe vremea lui Pep. A fost o vreme când am ajuns pe «Bernabéu » și credeam că e casa mea, din moment ce numele meu de familie este Bernabéu” , a spus Pique.

Numele complet al lui Pique este Gerard Piqué Bernabeu

Pe finalul dialogului, Marcelo a dezvăluit că ar fi putut ajunge la Barcelona când avea doar 15 ani.

„Am jucat cu echipa U15 a Braziliei împotriva Barcelonei și se pare că cineva de la club a vorbit cu agentul meu când eram la Fluminense. Poate a fost o minciună, cred totuși că ceva s-a întâmplat. Dar nu m-am gândit niciodată că voi juca la Barcelona”, a spus brazilianul.

