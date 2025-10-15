Pogba mai are de așteptat Francezul s-a accidentat la antrenament. Când ar putea reveni pe gazon

Revenirea pe teren a lui Paul Pogba (32 de ani), mijlocașul celor de la AS Monaco, a fost amânată din cauza unei accidentări.

Fostul fotbalist al lui Manchester United și Juventus a fost suspendat timp de două sezoane pentru dopaj.

Ghinioanele se țin scai de Paul Pogba, care încearcă să își relanseze cariera. Mijlocașul ar fi trebuit să revină pe teren în meciul contra celor de la Angers, programat pe 18 octombrie, însă problemele medicale îi dau bătăi de cap.

Revenirea lui Pogba pe teren, amânată

Cu doar câteva zile înaintea revenirii sale într-un meci oficial, Paul Pogba a suferit o entorsă la antrenamentul celor de la AS Monaco.

Fotbalistul se află sub supravegherea staff-ului medical.

„Ne așteptam să fie disponibil pentru următorul meci. Paul a avut o mică problemă săptămâna trecută care ne va costa cel puțin încă două săptămâni de așteptare.

Având în vedere cât timp a fost inactiv, se poate întâmpla”, a spus Thiago Scuro, președintele celor de la AS Monaco, într-o conferință de presă, potrivit talksport.com.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Paul Pogba, conform Transfermarkt

TAS i-a scăzut pedeapsa lui Paul Pogba de la 4 ani la 18 luni

La începutul sezonului 2023-2024, campionul mondial a fost depistat pozitiv la Juventus, într-un meci de Serie A disputat pe 20 august, împotriva lui Udinese. Substanța descoperită: testosteron.

Suspendat temporar de la 11 septembrie, Pogba a primit pedeapsa pe 29 februarie 2024: exclus 4 ani!

Sancțiunea a fost redusă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, pe 4 octombrie, și au rămas doar 18 luni în final.

Pe 15 noiembrie, Juventus a anunțat rezilierea contractului.

Suspendarea campionului mondial din 2018 a fost ridicată pe 11 martie 2025.

Paul Pogba a semnat, în iunie 2025, un contract valabil pe doi ani cu AS Monaco, în vara acestui an, și s-a pregătit trei luni alături de echipă pentru a reintra în formă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport