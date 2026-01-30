Știm finala de la Euro Urmează reeditarea ultimului act de la JO 2024 !

Germania și Danemarca se vor întâlni în finala Campionatului European de handbal masculin.

și Danemarca se vor întâlni în finala Campionatului European de handbal masculin. În semifinale, nemții au trecut de Croația, 31-28, iar scandinavii s-au impus cu același scor în fața Islandei.

Marea finală a Campionatului European de handbal masculin este programată duminică, de la ora 19:00, în direct pe Voyo.

Germania - Danemarca, marea finală a Campionatului European de handbal masculin

Prima repriză a duelului Germania - Croația, disputat în Danemarca, la Herning, în sala Jyske Bank Boxen, a fost una destul de echilibrată.

S-a mers cap la cap până la scorul de 15-15, moment în care selecționata antrenată de Alfred Gislasson a reușit să se desprindă la două goluri.

Croația a alergat după egalare, dar nemții au turat motoarele după pauză, iar, la un moment dat, nemții au avut un avantaj de 7 goluri (26-19).

Până la final, oaspeții au reușit să reducă din handicap și să vină la -2, însă Germania a gestionat excelent finalul partidei.

S-a terminat 31-28 pentru nemți, care revin în finala Campionatului European după o pauză de 10 ani.

🔚 GAME OVER.



🇩🇪 GERMANY WIN — 31–28 🇭🇷



Ticket booked for the BIG FINAL ON SUNDAY.



⭐ Who’s your MVP?#ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/y2w7nS1J5W — EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026

În 2016, Germania învingea Spania, scor 24–17, și obținea cea de-a doua sa medalie de aur.

2004 este anul în care Germania cucerea prima sa medalie de aur la un Campionat European de handbal masculin

„Sunt absolut încântat și complet copleșit. Sunt la culmile fericirii. Să ajung în finală direct la primul meu turneu cu echipa masculină — fantastic.

Dar mai avem încă un pas de făcut: obiectivul suprem este încă în fața noastră”, a declarat Matthes Langhoff, jucătorul naționalei Germaniei și cel al lui Fuchse Berlin.

În cealaltă semifinală, Danemarca și-a respectat statutul de favorită și a trecut de Islanda.

Astfel, scandinavii au șansa de a-și trece prima medalie dee aur în palmares, după cea din 2012.

Danemarca și Germania s-au întâlnit și în ultimul act al Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 , iar selecționata anternată de Emil Jakobsen se impunea fără emoții, scor 39-26.

