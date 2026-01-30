Știm finala de la Euro Urmează reeditarea ultimului act de la JO 2024 !

- Germania și Danemarca se vor întâlni în finala Campionatului European de handbal masculin.
- În semifinale, nemții au trecut de Croația, 31-28, iar scandinavii s-au impus cu același scor în fața Islandei.
Marea finală a Campionatului European de handbal masculin este programată duminică, de la ora 19:00, în direct pe Voyo.
Germania - Danemarca, marea finală a Campionatului European de handbal masculin
Prima repriză a duelului Germania - Croația, disputat în Danemarca, la Herning, în sala Jyske Bank Boxen, a fost una destul de echilibrată.
S-a mers cap la cap până la scorul de 15-15, moment în care selecționata antrenată de Alfred Gislasson a reușit să se desprindă la două goluri.
Croația a alergat după egalare, dar nemții au turat motoarele după pauză, iar, la un moment dat, nemții au avut un avantaj de 7 goluri (26-19).
Până la final, oaspeții au reușit să reducă din handicap și să vină la -2, însă Germania a gestionat excelent finalul partidei.
S-a terminat 31-28 pentru nemți, care revin în finala Campionatului European după o pauză de 10 ani.
În 2016, Germania învingea Spania, scor 24–17, și obținea cea de-a doua sa medalie de aur.
„Sunt absolut încântat și complet copleșit. Sunt la culmile fericirii. Să ajung în finală direct la primul meu turneu cu echipa masculină — fantastic.
Dar mai avem încă un pas de făcut: obiectivul suprem este încă în fața noastră”, a declarat Matthes Langhoff, jucătorul naționalei Germaniei și cel al lui Fuchse Berlin.
În cealaltă semifinală, Danemarca și-a respectat statutul de favorită și a trecut de Islanda.
Astfel, scandinavii au șansa de a-și trece prima medalie dee aur în palmares, după cea din 2012.
Danemarca și Germania s-au întâlnit și în ultimul act al Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 , iar selecționata anternată de Emil Jakobsen se impunea fără emoții, scor 39-26.