Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Dinamo vrea să transfere un fundaș central de la CFR Cluj.

Conform surselor GOLAZO.ro, jucătorul dorit de „câini” este Matei Ilie (22 de ani).

Dinamo și-a dorit să-l transfere pe jucătorul care a adunat deja 67 de meciuri în tricoul clujenilor și în vară, însă conducerea nu a fost dispusă să achite cei 800.000 de euro solicitați de CFR.

Dinamo vrea să-l transfere pe Matei Ilie de la CFR Cluj

„Suntem interesaţi de un fundaş central, dar este destul de greu. Aşa cum se pun problemele acum, nu cred [că se va rezolva]. Vrem să transferăm săptămâna asta ceva.

Prioritar e un fundaş central. Vedem care este opţiunea cea mai bună. Unul dintre ei este sub contract şi încercăm un transfer cu procente, altul este sub contract şi încercăm un împrumut cu opţiune de cumpărare, altul este liber de contract.

Depinde foarte mult de dinamica negocierilor, să vedem pe care dintre ei ne putem axa”, a declarat Andrei Nicolescu pentru platforma fanilor „Totul pentru Dinamo”.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Matei Ilie, conform transfermarkt.com. Fotbalistul a mai evoluat la nivel de seniori în 18 meciuri pentru Padova

În sezonul 2025-2026 de Superliga, Matei Ilie a evoluat în patru meciuri, fiind integralist, deși în primele trei etape a fost rezervă neutilizată.

Acesta a reușit inclusiv să marcheze două goluri în înfrângerea cu Craiova, scor 2-3.

De asemenea, Matei Ilie a fost folosit în aproape toate meciurile de calificare în cupele europene, unde CFR a ratat calificarea. A fost învinsă de Braga (1-4 la general) în turul 3 preliminar din Europa League și de Hacken (3-7) în play-off-ul Conference League.

Singurul meci în care nu a evoluat a fost returul cu Hacken, câștigat de clujeni cu 1-0.

La Dinamo, Matei Ilie s-ar duela pentru un loc de titular cu Kennedy Boateng (accidentat), Nikita Stoinov, Cristian Licsandru, Răzvan Pașcalău și Mihnea Toader.

