„Nu puteam să îi schimb ideile” Răzvan a dezvăluit ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu: „Nu a acceptat cu adevărat că era bolnav”

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 20:59
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 21:41
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a dezvăluit ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său, Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani.

„Il Luce” a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, în urma unor complicații medicale.

Răzvan Lucescu, ultima discuție cu Mircea Lucescu: „Nu a acceptat cu adevărat că era bolnav”

Răzvan a dezvăluit că, de pe patul de spital, tatăl său i-a transmis că se simte mai bine și este gata să meargă acasă.

Mai mult, acesta i-a promis că va fi prezent la finala Cupei Greciei, meci pierdut de PAOK sâmbătă, în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3.

„Joi seara am vorbit. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp.

Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult. Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală»”, a declarat Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.

Răzvan Lucescu: „Asta își dorea, am înțeles că nu pot să-i schimb ideea”

Întrebat dacă a încercat să-și facă tatăl să renunțe la antrenorat, Răzvan a declarat:

„Nu am încercat. Nu era nimic de încercat. Era viața lui, cum și eu o am pe a mea. Nu a încercat niciodată să mă convingă, mereu am știut să ne respectăm dorințele.

Când pierdea un meci, nu avea nici cea mai mică dorință să stea de vorbă cu cineva. La fel și eu, mă izolam foarte tare. Eram cu gândurile mele, nici măcar cu el. Înțelegea foarte bine asta, așa am fost amândoi.

L-am înțeles perfect. Asta își dorea, am înțeles că nu puteam să îi schimb ideea”.

„Nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav”

„Să fiu sincer, nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav. Indiferent de situațiile prin care a trecut în ultima parte, situații venite pe fond de mare stres. Nu cred că a acceptat.

Știind că nu e ok, vorbind cu el, mă liniștea. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit. De asta nu am mai venit la București, nu l-am mai văzut. Doar la telefon.

Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit.

Dar, nu pot spune că îmi reproșez. Știu foarte bine că și el a considerat ca e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea”, a conchis Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

FOTO. Cele mai importante momente din cariera lui Mircea Lucescu

2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg
2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
