Gervonta Davis, arestat  Campionul mondial la box, prins în SUA după ce a fost acuzat de agresiune și răpire! Era fugar de două săptămâni

- Gervonta Davis (31 de ani), campion mondial WBA la categoria ușoară la box, a fost arestat de autoritățile din SUA după ce a fost acuzat de fosta sa iubită de agresiune și răpire.
- Pugilistul a fost prins la două săptămâni după ce fusese dat în urmărire generală.
Acuzațiile fostei sale partenere, Courtney Rossel, au venit în luna octombrie a anului trecut, cu două săptămâni înainte de meciul lui Gervonta Davis cu Jake Paul, care a fost, ulterior, anulat.
Gervonta Davis a fost prins! E acuzat de agresiune, sechestrare și răpire
Departamentul de Poliție din Miami a emis, pe 14 ianuarie, un mandat arestare pe numele lui Gervonta Davis. După două săptămâni de căutări, autoritățile din SUA l-au arestat pe sportiv, anunță thesun.co.uk.
Gervonta Davis a fost reținut după ce, în octombrie anul trecut, a fost acuzat de Courtney Rossel, fosta sa iubită, de agresiune, agresiune agravată, sechestrare, răpire şi provocare intenţionată de suferinţă emoţională, potrivit bbc.com.
Courtney Rossel a intentat anul trecut o acțiune civilă împotriva boxerului. Conform plângerii, Davis și-ar fi atacat fosta iubită la locul de muncă, pe 27 octombrie, și ar fi amenințat-o anterior cu moartea.
Gervonta Davis ar fi lovit-o atunci cu palma peste față, provocându-i leziuni minore.
Rossel mai susține că au existat cel puțin 4 incidente în care sportivul a agresat-o fizic și a strangulat-o.
Acele acuzații din octombrie vin după două luni după ce o altă fostă iubită a sportivului și-a retras plângerea împotriva acestuia pentru violență domestică.
El a fost arestat anterior pentru violenţă domestică în februarie 2020 şi decembrie 2022.