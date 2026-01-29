Gervonta Davis, arestat  Campionul mondial la box, prins în SUA după ce a fost acuzat de agresiune și răpire! Era fugar de două săptămâni

Gervonta Davis (31 de ani), campion mondial WBA la categoria ușoară la box, a fost arestat de autoritățile din SUA după ce a fost acuzat de fosta sa iubită de agresiune și răpire.

Acuzațiile fostei sale partenere, Courtney Rossel, au venit în luna octombrie a anului trecut, cu două săptămâni înainte de meciul lui Gervonta Davis cu Jake Paul, care a fost, ulterior, anulat.

Departamentul de Poliție din Miami a emis, pe 14 ianuarie, un mandat arestare pe numele lui Gervonta Davis. După două săptămâni de căutări, autoritățile din SUA l-au arestat pe sportiv , anunță thesun.co.uk.

Gervonta Davis a fost reținut după ce, în octombrie anul trecut, a fost acuzat de Courtney Rossel, fosta sa iubită, de agresiune, agresiune agravată, sechestrare, răpire şi provocare intenţionată de suferinţă emoţională, potrivit bbc.com.

16.000 de dolari costă cauținea lui Gervonta Davis

Courtney Rossel a intentat anul trecut o acțiune civilă împotriva boxerului. Conform plângerii, Davis și-ar fi atacat fosta iubită la locul de muncă, pe 27 octombrie, și ar fi amenințat-o anterior cu moartea.

Gervonta Davis ar fi lovit-o atunci cu palma peste față, provocându-i leziuni minore.

Rossel mai susține că au existat cel puțin 4 incidente în care sportivul a agresat-o fizic și a strangulat-o.

Acele acuzații din octombrie vin după două luni după ce o altă fostă iubită a sportivului și-a retras plângerea împotriva acestuia pentru violență domestică.

El a fost arestat anterior pentru violenţă domestică în februarie 2020 şi decembrie 2022.

