Lupta anului de pe Netflix, anulată  Reacție dură după acuzațiile grave la adresa campionului mondial Gervonta Davis: „E un gunoi uman, un agresor de femei!”

Netflix și Jake Paul (28 de ani) au decis să anuleze meciul cu Gervonta Davis (30 de ani), ca urmare a acuzațiilor de agresiune și răpire aduse asupra campionului mondial la box.

Meciul demonstrativ dintre cei doi trebuia să aibă loc la Miami, pe 14 noiembrie.

Jake Paul a decis să anuleze meciul cu Gervonta Davis

Nemulțumit de acuzațiile aduse de fosta iubită a lui Gervonta Davis, Jake Paul a transmis pe rețelele de socializare că a decis să anuleze meciul programat pe 14 noiembrie.

„Gervonta Davis este un adevărat gunoi uman. A lucra cu el este un coşmar absolut. Lipsa lui de profesionalism, cererile lui absurde, întârzierile lui constante la filmări...

Ca să nu mai vorbim de numeroasele lui arestări, acuzaţii şi procese judiciare. A-l susţine pe acest om înseamnă a aproba cel mai grav păcat pe care îl poate comite un om. Nu am vrut să-i ofer acestui agresor de femei o platformă pentru a-şi spori popularitatea şi veniturile.

Compania mea apără drepturile femeilor. Cer scuze tuturor celor implicaţi, în special luptătorilor din preliminarii, echipei mele de la MVP şi întregii echipe care a lucrat fără încetare pentru a pregăti acest meci.

Au sacrificat timpul petrecut cu cei dragi şi cu copiii lor doar pentru ca acest idiot să-şi piardă din nou minţile. Este înfricoşător să vezi indivizi atât de răi ajungând în vârful culturii şi sportului, şi chiar în funcţii de putere.

Sper că, în viitor, veţi şti să priviţi dincolo de hainele lui de stradă ieftine şi veţi căuta ceva mai profund de admirat la el. În ceea ce mă priveşte, ca întotdeauna, trec la următorul. Oricine. Oricând. Oriunde”, a transmis Jake Paul într-un story pe Instagram.

Mesajul transmis de Jake Paul pe Instagram. Foto: Captură Instagram/@jakepaul

Comunicatul transmis de Most Valuable Promotions

Most Valuable Promotions, organizatorul meciului demonstrativ dintre Gervonta Davis și Jake Paul (care este și proprietarul companiei MVP), a transmis un comunicat cu privire la anularea partidei.

„Echipa noastră a colaborat îndeaproape cu toate părțile implicate pentru a gestiona această situație în mod responsabil.

Deși nu vom continua cu acest eveniment, planul nostru rămâne ca Jake Paul să fie cap de afiș la un eveniment pe Netflix în 2025. Detaliile privind noua dată, locația, adversarul lui Jake și alte meciuri vor fi comunicate imediat ce vor fi finalizate.

Mulțumim Netflix, Kaseya Center și Seminole Hard Rock Hotel & Casino pentru parteneriatul lor”, a transmis Nakisa Bidarian, CEO al Most Valuable Promotions, potrivit site-ului oficial.

Gervonta Davis, acuzat de agresiune și răpire

Courtney Rossel a intentat joi o acțiune civilă împotriva boxerului. Aceasta îl acuză de agresiune, agresiune agravată, sechestrare, răpire şi provocare intenţionată de suferinţă emoţională, potrivit bbc.com.

Conform plângerii, Gervonta Davis și-ar fi atacat fosta iubită la locul de muncă, pe 27 octombrie, și ar fi amenințat-o anterior cu moartea.

Rossel mai susține că au existat cel puțin 4 incidente în care sportivul a agresat-o fizic și a strangulat-o.

Fosta iubită a lui Davis solicită despăgubiri în valoare de 50.000 de dolari, precum și deschiderea unui proces cu juriu.

