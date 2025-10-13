„Stelele negre” merg la Mondial Știm deja 21 dintre echipele care vor participa la  CM 2026! Cum arată lista
Ghana. Foto: „X”, @GhanaBlackstars
Campionatul Mondial

„Stelele negre” merg la Mondial Știm deja 21 dintre echipele care vor participa la CM 2026! Cum arată lista

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 01:05
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 08:47
  • Ghana a învins Insulele Comore cu 1-0 și s-a calificat la CM 2026, după ce a câștigat grupa I.

Golul decisiv a fost marcat în minutul 47 de Mohammed Kudus (25 de ani), colegul lui Radu Drăgușin (23 de ani) la Tottenham.

„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”
Citește și
„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”
Citește mai mult
„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”

Ghana și-a câștigat biletele la Campionatul Mondial din 2026

Echipa condusă de Otto Addo, fost jucător al lui Borussia Dortmund, va bifa cea de-a cincea prezență la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.

Ghana a încheiat grupa pe primul loc, cu 25 de puncte, urmată de Madagascar, care a acumulat 19 puncte.

Astfel, 21 de echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor:

  • America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
  • Oceania: Noua Zeelandă;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana;
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

Clasamentul în Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026 (Africa):

LocȚarăMeciuriPct
1.Ghana1025
2.Madagascar1019
3.Mali1018
4.Ins. Comore1015
5.Republica Centrafricană108
6.Ciad101

Citește și

Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Nationala
00:44
Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Citește mai mult
Lucescu și-a anunțat plecarea! Numai locul 1 îl mai ține la națională: „Las pe altcineva la baraj”
Explozie de fericire pe Arenă VIDEO+FOTO. Imaginile bucuriei după victoria României cu Austria
Nationala
00:26
Explozie de fericire pe Arenă VIDEO+FOTO. Imaginile bucuriei după victoria României cu Austria
Citește mai mult
Explozie de fericire pe Arenă VIDEO+FOTO. Imaginile bucuriei după victoria României cu Austria

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
ghana africa preliminarii cm 2026 comoros
Știrile zilei din sport
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
14:23
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13:16
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
12:32
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:00
Cristian Geambașu A cui e victoria?
Cristian Geambașu A cui e victoria?
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
16:56
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
16:42
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Top stiri din sport
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Nationala
11:57
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Citește mai mult
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Nationala
13:06
Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Citește mai mult
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Tenis
11:43
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Citește mai mult
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
11:35
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 10 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share