Ghana a învins Insulele Comore cu 1-0 și s-a calificat la CM 2026, după ce a câștigat grupa I.

Golul decisiv a fost marcat în minutul 47 de Mohammed Kudus (25 de ani), colegul lui Radu Drăgușin (23 de ani) la Tottenham.

Ghana și-a câștigat biletele la Campionatul Mondial din 2026

Echipa condusă de Otto Addo, fost jucător al lui Borussia Dortmund, va bifa cea de-a cincea prezență la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.

Ghana a încheiat grupa pe primul loc, cu 25 de puncte, urmată de Madagascar, care a acumulat 19 puncte.

Astfel, 21 de echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor:

America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.

Clasamentul în Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026 (Africa):

Loc Țară Meciuri Pct 1. Ghana 10 25 2. Madagascar 10 19 3. Mali 10 18 4. Ins. Comore 10 15 5. Republica Centrafricană 10 8 6. Ciad 10 1

