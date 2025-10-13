- Ghana a învins Insulele Comore cu 1-0 și s-a calificat la CM 2026, după ce a câștigat grupa I.
Golul decisiv a fost marcat în minutul 47 de Mohammed Kudus (25 de ani), colegul lui Radu Drăgușin (23 de ani) la Tottenham.
Ghana și-a câștigat biletele la Campionatul Mondial din 2026
Echipa condusă de Otto Addo, fost jucător al lui Borussia Dortmund, va bifa cea de-a cincea prezență la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022.
Ghana a încheiat grupa pe primul loc, cu 25 de puncte, urmată de Madagascar, care a acumulat 19 puncte.
Astfel, 21 de echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor:
- America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
- Oceania: Noua Zeelandă;
- Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana;
- Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;
- America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
Până acum, din Europa nu s-a calificat matematic nicio echipă națională pentru turneul final.
Clasamentul în Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026 (Africa):
|Loc
|Țară
|Meciuri
|Pct
|1.
|Ghana
|10
|25
|2.
|Madagascar
|10
|19
|3.
|Mali
|10
|18
|4.
|Ins. Comore
|10
|15
|5.
|Republica Centrafricană
|10
|8
|6.
|Ciad
|10
|1