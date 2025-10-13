„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai” +22 foto
Virgil Ghiță. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Victoriile astea sunt mai dulci” Eroul României n-ar fi trebuit să joace: „Viața e făcută din astfel de momente! Îmi pare rău pentru Mihai”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 00:47
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 00:50
  • România - Austria 1-0. Virgil Ghiță (27 de ani), autorul unicului gol al meciului, a vorbit despre reușita sa, care a reaprins speranțele „tricolorilor”.

După un meci epuizant, cu multe ocazii ratate, în minutul 90+5, Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a înscris super cu capul, la colțul lung, aducând toate cele trei puncte pentru „tricolori”.

România - Austria 1-0. Virgil Ghiță, după ce a marcat golul decisiv: „Victoriile astea sunt mai dulci”

„Este un gol aparte, pot spune că e una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am văzut mingea la Ianis, avem o conexiune aparte de când eram mici. Am știut că o să mi-o centreze, am avut și puțin noroc, iar mingea a intrat în poartă.

Cred că am făcut un meci foarte bun, poate unul dintre cele mai bune ale noastre. Golul trebuia să vină mai devreme, nu atât de târziu, dar victoriile acestea sunt mai dulci, mai ales după un meci bun cu o echipă ca Austria.

Cu siguranță, ei au venit azi cu gândul la victorie, dar noi am început foarte tare meciul. Din punctul meu de vedere, nu au avut nicio ocazie mare de a marca, am dominat total meciul acesta”, a declarat Virgil Ghiță, la Digi Sport.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Ghiță n-ar fi intrat dacă Mihai Popescu nu se accidenta

În condiții normale, Ghiță ar fi rămas pe bancă până la finalul partidei. A intrat pe teren abia în minutul 72, după ce Mihai Popescu s-a accidentat.

„Sunt mici detalii... Viața e făcută din momente, iar acesta a fost un moment special. Îmi pare rău pentru el, e un băiat foarte bun.

Îmi pare rău că a trebuit să se întâmple asta ca eu să intru. M-am dus la el pentru că eram curios să văd ce s-a întâmplat”, a mai spus Ghiță.

Accidentare Mihai Popescu
Accidentare Mihai Popescu

Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu
Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

austria echipa nationala a romaniei romania virgil ghiță preliminarii cm 2026
