- ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Arena Națională „a erupt” la finalul partidei din preliminariile CM 2026.
România a obținut o victorie imensă în fața Austriei, după ce Virgil Ghiță a marcat unicul gol al partidei chiar în ultimul minut de joc.
Atmosferă de sărbătoare pe Arena Națională
După ce arbitrul a fluierat finalul meciului cu Austria, o adevărată explozie de bucurie a avut loc pe cel mai mare stadion al țării.
Jucătorii României l-au îmbrățișat pe rând pe selecționerul Mircea Lucescu, apoi au mers în fața galeriei, acolo unde au cântat minute în șir alături de suporteri.
Tot stadionul a cântat la final, bucuria fiind una imensă, atât pentru jucători, staff și suporteri. Ianis Hagi a dat tonul cântecelor alături de suporteri.
Galerie foto (24 imagini)
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).