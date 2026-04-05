Hagi, analizat de Liverpool  Ce a notat scouterul trimis să-l urmărească pe „Rege”, cu doar câteva luni înainte de transferul la Real Madrid

În anul 1990, înainte ca Gheorghe Hagi (61 de ani) să ajungă la Real Madrid, Liverpool a trimis un scouter pentru a-l analiza pe cel care avea să devină unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României.

Ce a notat scouterul în raport, în rândurile de mai jos.

Totul s-a întâmplat la un meci amical pe care Steaua l-a disputat în Anglia, împotriva lui Bournemouth. Hagi avea la acel moment 25 de ani.

Gheorghe Hagi a fost urmărit de Liverpool, înainte să ajungă la Real Madrid

Pe 17 februarie 1990, Steaua a disputat un meci amical cu Bournemouth, partidă pe care a câștigat-o cu 3-1, chiar pe terenul englezilor.

La acea partidă, Liverpool l-a trimis pe scouterul Peter Dee să îl urmărească pe Hagi. În raport, acesta a remarcat calitățile pe care le avea „Regele” la acel moment.

Dee a notat că Hagi avea „cel mai bun picior stâng pe care l-am văzut de la Puskas încoace”. De asemenea, el a remarcat și capacitatea lui Hagi de a pasa, atât pe distanțe lungi, cât și pe distanțe scurte, remarcând că este o „revelație”.

Raportul scouterului de la Liverpool FOTO: thisisanfield.com.

Peter Dee anunța încă de atunci că Hagi va fi un nume mare în fotbal, scouterul fiind impresionat de abilitățile lui Hagi.

Calitatea „Regelui” de a controla mingea a fost considerată ca fiind „excepțională”, în timp ce viziunea sa era „extraordinară”.

Liverpool nu a făcut alte demersuri pentru a-l transfera pe Hagi, acesta făcând pasul la Real Madrid doar câteva luni mai târziu.

