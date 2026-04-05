Accidentare la Rapid  Absență de ultim moment cu U Cluj + Modul inedit prin care giuleștenii au anunțat lotul pentru diseară

Rapidul și-a anunțat într-un mod inedit lotul pentru partida cu Universitatea Cluj, din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Meciul se joacă de la 20:30 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Partida din Giulești are o miză mare, deoarece echipa care va reuși să câștige va ocupa, cel puțin pentru moment, prima poziție în clasament.

Cum a anunțat Rapidul lotul pentru partida cu U Cluj

Gruparea giuleșteană a postat pe rețelele de socializare o poză cu Andrei Borza, fundașul stânga al echipei, care arată spre camera un telefon.

Pe ecran se poate observa lista cu jucătorii care vor fi pe teren și pe bancă la partida cu Universitatea Cluj.

În aceeași postare, Rapid a anunțat că Leo Bolgado, fundaș central, s-a accidentat la genunchi și este indisponibil pentru această partidă.

Lotul Rapidului pentru partida cu Universitatea Cluj

1 Dejan ILIEV

16 Marian AIOANI

5 Alexandru PAȘCANU

6 Lars KRAMER

13 Denis CIOBOTARIU

19 Răzvan ONEA

21 Robert SĂLCEANU

23 Cristian MANEA

24 Andrei BORZA

8 Dina GRAMENI

14 Jakub HROMADA

15 Cătălin VULTURAR

17 Tobias CHRISTENSEN

18 Kader KEITA

80 Olimpiu MORUȚAN

98 Gabriel GHEORGHE

7 Elvir KOLJIC

10 Claudiu PETRILA

27 Drilon HAZROLLAJ

29 Alexandru DOBRE

30 Daniel PARASCHIV

33 TALISSON de Almeida

Constantin Gâlcă, înainte de Rapid - U Cluj: „Ne dorim să câștigăm”

„Un meci dificil. Întâlnim o echipă care nu a mai pierdut de 8 meciuri, cred. O echipă care în sezonul regulat a câștigat împotriva Rapidului în urma unei faze fixe (n.r. scor 2-0, în etapa 24). Pentru noi este important să avem acea inspirație în ultima treime.

S-a demonstrat că la acea fază pe care a avut-o Christensen puteam să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Ei au făcut la fel. A fost un meci închis, echilibrat din toate punctele de vedere, au avut acea inspirație la faza fixă.

Totdeauna, când o echipă câștigă vine cu încredere, cu mult optimism. Ne dorim să câștigăm acest meci. E important pentru noi pentru că venim după un meci pierdut la Cluj cu CFR. E important să luăm cele 3 puncte.

Sunt destul de bine jucătorii care au venit de la naționale. Aioani a avut o greșeală, dar e important pentru noi ca el să fie bine în continuare. Se mai fac și greșeli pentru că la echipa de club e obișnuit să joace foarte mult, să inițieze foarte mult și atunci se mai fac și greșeli.

La echipa națională cred că nu sunt așa de omogeni. Poate că sunt jucători care nu au jucat niciodată împreună. În general, echipele care inițiază de jos, atrag adversarul, și au reușite foarte mari și câștigă multe meciuri”, a spus Gâlcă, citat de as.ro.

