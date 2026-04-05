Simona Halep (34 de ani) a transmis un mesaj de încurajare pentru Mircea Lucescu (80 de ani), după ce acesta a ajuns într-o situație gravă din punct de vedere al sănătății.

Fostul selecționer a suferit un infarct miocardic acut vineri, după ce anterior ajunsese la spital cu tahicardie ventriculară, iar starea lui s-a înrăutățit azi noapte.

Simona Halep: „Uneori vine momentul să spunem stop sportului”

„Il Luce” se află în prezent în secția de Terapie Intensivă a spitalului Universitar, iar fostul lider WTA i-a transmis doar gânduri bune tehnicianului.

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, potrivit as.ro.

Tot duminică, după înrăutățirea stării de sănătate a lui Mircea Lucescu, FRF a transmis un mesaj similar pentru fostul selecționer.

În același timp, fiul său, Răzvan Lucescu, a fost chemat în țară de urgență și ar urma să plece de la Salonic cu un avion privat, după partida lui PAOK cu Panathinaikos, programată de la 19:00.

