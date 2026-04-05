Dennis Man, campion al Olandei  PSV a câștigat titlul în Eredivisie, după ce Feyenoord s-a încurcat în deplasarea de la Volendam
Publicat: 05.04.2026, ora 17:58
  • Dennis Man (27 de ani) a devenit campion al Olandei alături de PSV.

După ce gruparea din Eindhoven a câștigat sâmbătă cu Utrecht, scor 4-3, iar Feyenoord s-a încurcat astăzi cu FC Volendam, scor 0-0, PSV și-a adjudecat cel de-al 27-lea titlu din istorie.

Dennis Man, campion al Olandei

După victoria cu Utrecht, PSV mai avea nevoie doar ca Feyenoord să se încurce în deplasarea de la Volendam, pentru a deveni matematic campioană a Olandei.

Acest lucru s-a întâmplat, Feyenoord terminând la egalitate, scor 0-0, cu gruparea aflată pe locul 14 al clasamentului.

Ca urmare a remizei dintre Feyenoord și Volendam, PSV a devenit campioană a Olandei pentru a 27-a oară, gruparea din Eindhoven având în acest moment un avans de 17 puncte, cu cinci meciuri înainte de finalul sezonului.

Pentru Dennis Man acesta este primul titlu de campion din carieră. El a mai câștigat Cupa României în sezonul 2019/2020, atunci când evolua la FCSB, dar și Serie B, în perioada în care juca la Parma.

În acest sezon, Dennis Man a jucat 23 de meciuri pentru PSV, reușind să înscrie șase goluri și să ofere șase pase decisive.

Ultima contribuție pe care Man a avut-o în campionatul Olandei datează de pe 28 februarie, în victoria cu Heracles Almelo, din etapa #25. Atunci, Man a marcat golul al treilea al celor de la PSV, în minutul 40. PSV s-a impus cu 3-1.

