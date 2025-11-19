„Așa e când crești într-o țară mică” Simona Halep și-a analizat cariera și a identificat lucrul de care este „cel mai mândră”

- Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre performanțele sale, dar și despre momentele dificile prin care a trecut.
Halep s-a retras din tenis în februarie, chiar după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.
Simona Halep, despre gestionarea succesului: „Simt că am făcut asta foarte bine”
Fosta lideră a clasamentului WTA a vorbit despre satisfacțiile obținute în carieră și a explicat cum a reușit să gestioneze succesul imens de care a avut parte.
„Nu am regrete, iar fiecare greșeală pe care am făcut-o, mi-o asum și o accept. Iar de toate lucrurile bune pe care le-am făcut, sunt mândră. Pot spune că sunt mândră de multe lucruri, dar principalul este modul în care am gestionat toate eșecurile și succesele.
Pentru că, atunci când crești într-o țară mică, nu știi întotdeauna cum să gestionezi marele succes. Și simt că l-am gestionat foarte bine și nu m-am schimbat prea mult. Așa că cred că de asta sunt cel mai mândră”, a declarat Simona Halep pentru The National.
Când a fost întrebată ce ar fi schimbat la cariera sa, Halep a vorbit despre emoțiile pe care le avea înaintea partidelor.
Mi-aș fi dorit mai puține dureri în stomac înaintea meciurilor, pentru că m-au omorât. Emoțiile m-au afectat și pe teren, dar fac parte din mine și a trebuit să le accept Simona Halep
Fosta mare jucătoare a fost întrebată dacă regretă că s-a retras: „Nu, niciodată. Probabil asta înseamnă că, în sinea mea, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a fost cea mai bună decizie”.
Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam
Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.
A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.
În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.
- Turneele câștigate de Simona Halep
- 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
- 2014: Doha, București
- 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
- 2016: Madrid, București, Montreal
- 2017: Madrid
- 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
- 2019: Wimbledon
- 2020: Dubai, Praga, Roma
- 2022: Melbourne, Toronto.