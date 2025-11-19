Usain Bolt, sprijin pentru Jamaica  Legendarul sportiv nu a putut sta deoparte când a aflat despre dezastrul din orașul său natal

Usain Bolt (39 de ani), cel mai rapid om din istorie, a ajutat la reabilitarea orașului său natal, Sherwood Content, care a fost afectat grav de un uragan.

Uraganul Melissa a lovit insula din Caraibe pe 28 octombrie. A fost cel mai puternic din istoria statului Jamaica, depășind chiar și Uraganul Gilbert, cel care a avut loc în 1988 și care a lăsat pagube imense în urma sa.

Usain Bolt a sărit în ajutorul comunității din orașul său natal

Jurnaliștii de la marca.com au călătorit în Jamaica pentru a vedea cum a fost afectată zona de Uraganul Melissa, cel mai puternic din istoria țării.

Odată ajunși la Sherwood Content, ziariștii publicației din Spania s-au întâlnit cu Jennifer Bolt, mama legendarului sportiv.

Aceasta a explicat că fiul său, deși nu mai locuiește în micuța localitate, a continuat să rămână aproape de comunitate și a ajutat la reabilitarea zonelor distruse.

„Usain locuiește în Kingston (n.r. capitala țării), dar a venit să ajute mult în zonă, deoarece școala la care a mers, Martha Brae, a fost grav avariată de uragan și este folosită acum ca adăpost. El ajută la rezolvarea tuturor problemelor, astfel încât copiii să poată reveni la școală.

Copiii vor să facă ceea ce văd la el și este foarte important să facă asta prin sport pentru a-și îmbunătăți viața. Apreciez foarte mult că îl au pe fiul meu ca idol, este o sursă de inspirație pentru ei și este cu adevărat o onoare”, a declarat mama lui Usain Bolt.

Jamaica, clipe de coșmar din cauza uraganului

Țara din Caraibe a fost puternic afectată de Uraganul Melissa. Până în acest moment, nu mai puțin de 45 de oameni și-au pierdut viața iar alte 15 persoane sunt încă dispărute.

Tragedia va avea un puternic impact economic asupra țării, deoarece Jamaica câștiga o bună parte din bugetul de stat din turism, domeniu grav afectat de urmările uraganului.

Conform sursei citate, vântul a bătut cu peste 300 km/h în momentul uraganului.

