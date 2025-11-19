Usain Bolt, sprijin pentru Jamaica  Legendarul sportiv nu a putut sta deoparte când a aflat despre dezastrul din orașul său natal
Usain Bolt FOTO: IMAGO
Alte sporturi

Usain Bolt, sprijin pentru Jamaica Legendarul sportiv nu a putut sta deoparte când a aflat despre dezastrul din orașul său natal

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 14:18
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 14:18
  • Usain Bolt (39 de ani), cel mai rapid om din istorie, a ajutat la reabilitarea orașului său natal, Sherwood Content, care a fost afectat grav de un uragan.

Uraganul Melissa a lovit insula din Caraibe pe 28 octombrie. A fost cel mai puternic din istoria statului Jamaica, depășind chiar și Uraganul Gilbert, cel care a avut loc în 1988 și care a lăsat pagube imense în urma sa.

Se teme de România Fostul mare fotbalist nu vrea ca țara sa să dea peste „tricolori” la baraj: „Ar fi greu, mai ales că...”
Citește și
Se teme de România Fostul mare fotbalist nu vrea ca țara sa să dea peste „tricolori” la baraj: „Ar fi greu, mai ales că...”
Citește mai mult
Se teme de România Fostul mare fotbalist nu vrea ca țara sa să dea peste „tricolori” la baraj: „Ar fi greu, mai ales că...”

Usain Bolt a sărit în ajutorul comunității din orașul său natal

Jurnaliștii de la marca.com au călătorit în Jamaica pentru a vedea cum a fost afectată zona de Uraganul Melissa, cel mai puternic din istoria țării.

Odată ajunși la Sherwood Content, ziariștii publicației din Spania s-au întâlnit cu Jennifer Bolt, mama legendarului sportiv.

Aceasta a explicat că fiul său, deși nu mai locuiește în micuța localitate, a continuat să rămână aproape de comunitate și a ajutat la reabilitarea zonelor distruse.

„Usain locuiește în Kingston (n.r. capitala țării), dar a venit să ajute mult în zonă, deoarece școala la care a mers, Martha Brae, a fost grav avariată de uragan și este folosită acum ca adăpost. El ajută la rezolvarea tuturor problemelor, astfel încât copiii să poată reveni la școală.

Copiii vor să facă ceea ce văd la el și este foarte important să facă asta prin sport pentru a-și îmbunătăți viața. Apreciez foarte mult că îl au pe fiul meu ca idol, este o sursă de inspirație pentru ei și este cu adevărat o onoare”, a declarat mama lui Usain Bolt.

Jamaica, clipe de coșmar din cauza uraganului

Țara din Caraibe a fost puternic afectată de Uraganul Melissa. Până în acest moment, nu mai puțin de 45 de oameni și-au pierdut viața iar alte 15 persoane sunt încă dispărute.

Tragedia va avea un puternic impact economic asupra țării, deoarece Jamaica câștiga o bună parte din bugetul de stat din turism, domeniu grav afectat de urmările uraganului.

Conform sursei citate, vântul a bătut cu peste 300 km/h în momentul uraganului.

Citește și

Radu Naum Nu vom fi la Cupa Mondială
Opinii
12:00
Radu Naum Nu vom fi la Cupa Mondială
Citește mai mult
Radu Naum Nu vom fi la Cupa Mondială
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
11:30
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
Usain Bolt uragan sherwood content dezastru natural
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:08
Dispare Olimpia București? Președintele clubului acuză autoritățile, iar SNST avertizează: „Interesele imobiliare pun în pericol salariații și sportivii”
Dispare Olimpia București? Președintele clubului acuză autoritățile, iar SNST avertizează: „Interesele imobiliare pun în pericol salariații și sportivii”
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share