Gheorghe Hagi FOTO: Sport Pictures
Ce salariu va avea Hagi Suma pe care o va câștiga „Regele" la echipa națională + Cât primește dacă duce România la EURO și la Mondial

Publicat: 01.04.2026, ora 22:50
Actualizat: 01.04.2026, ora 23:00
  • După ce Mircea Lucescu (80 de ani) și-a încheiat mandatul la echipa națională, Gheorghe Hagi (61 de ani) este foarte aproape de a prelua selecționata României.
După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de situația considerată incompatibilă cu postul de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Ce salariu ar urma să aibă Gheorghe Hagi la echipa națională

Gheorghe Hagi ar urma să semneze un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal, cu un salariu anual de aproximativ 300.000 de euro, conform gsp.ro.

Înțelegerea dintre Hagi și FRF ar urma să includă și o clauză de mărire salarială după primii doi ani, în funcție de rezultatele pe care acesta le va avea pe banca României.

Decizia finală în privința următorului selecționer va fi luată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de pe 3 aprilie.

Hagi va mai avea stipulate în contract și prime de calificare. Dacă va duce naționala la Euro 2028, „Regele” ar urma să primească 500.000 de euro, iar în cazul unei calificări la Campionatul Mondial din 2030, acesta ar primi un bonus de 1.000.000 de euro.

a adunat Gheorghe Hagi în primul său mandat pe banca naționalei, în 2001. Atunci, România rata calificarea la Campionatul Mondial din 2002, după barajul cu Slovenia

Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

