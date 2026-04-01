Soluții pentru Italia Președintele lui Napoli cere schimbări în Serie A, după eșecul naționalei: „Asta ne distruge jucătorii”

Aurelio De Laurentiis (76 de ani), președintele lui Napoli, a cerut o reformă amplă a fotbalului italian după ce naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Omul de afaceri consideră că Serie A ar trebui redusă de la 20 la 16 echipe.

Italia a fost învinsă de Bosnia în finala play-off-ului pentru CM 2026. A fost 1-4 la loviturile de departajare, la capătul unui meci încheiat 1-1 după 120 de minute.

Aurelio De Laurentiis vine cu soluția după eșecul naționalei Italiei: „16 echipe”

Eșecul prelungește criza Italiei, una dintre cele mai titrate selecționate din istoria fotbalului mondial, care a lipsit și de la edițiile din 2018 și 2022.

„Spunem de mult timp că se joacă prea multe meciuri, iar acest lucru ne distruge jucătorii. Și astăzi vrem să avem tot 20 de echipe (n.r. - în Serie A), dar dacă am reveni la 16 echipe și am elimina Supercupele jucate în Arabia Saudită, jucătorii noștri s-ar odihni.

Ei sunt un patrimoniu pentru care noi plătim și am avea, totodată, timp să lăsăm echipa națională să se pregătească.

Ar trebui să începem să ne întrebăm: abordarea tactică cu care se mândrește fotbalul italian mai este cu adevărat eficientă în fața altor națiuni?”, a declarat oficialul lui Napoli, conform football-italia.net.

De ani de zile spun că totul în fotbalul italian stagnează și nimic nu se schimbă, pentru că atunci când nimic nu se schimbă, toată lumea merge înainte din inerție. Eu nu sunt genul de om căruia să-i placă să meargă înainte din inerție. Șaisprezece echipe, mai puține meciuri, mai mult timp pentru pregătirea echipei naționale Aurelio De Laurentiis, președinte Napoli

În viziunea lui De Laurentiis, federațiile ar trebui să ofere compensații financiare pentru fotbaliștii convocați:

„Compensarea cluburilor pentru jucătorii convocați la echipa națională și asigurare completă în caz de accidentare: în opinia mea, de aici trebuie să înceapă reconstrucția”.

Clasamentul din Serie A, după 30 de etape:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Inter Milano 66-24 69 2. AC Milan 47-23 63 3. Napoli 46-30 62 4. Como 53-22 57 5. Juventus 52-29 54 6. AS Roma 40-23 54 7. Atalanta 41-27 50 8. Lazio 31-28 43 9. Bologna 38-36 42 10. Sassuolo 36-40 39 11. Udinese 35-42 39 12. Parma 21-38 34 13. Genoa 36-42 33 14. Torino 34-53 33 15. Cagliari 531-42 30 16. Fiorentina 35-44 29 17. Cremonese 25-44 27 18. Lecce 21-40 27 19. Verona 22-52 18 20. Pisa 23-54 18

După eșecul naționalei Italiei, Gabriele Gravina, președintele Federației Italiane de Fotbal, se află sub presiune din mai multe direcții, atât la nivel politic, cât și instituțional.

În spațiul public a fost vehiculat numele lui Giovanni Malago, fostul președinte al Comitetului Olimpic Național Italian, ca posibil înlocuitor.

Cineva precum Malago, obișnuit să dea întotdeauna tot ce are mai bun pentru că este un mare profesionist și a demonstrat mereu asta, este o persoană care poate contribui, nu doar profita, și are, în plus, și o anumită latură umană. Dacă am reporni mâine dimineață cu el, cred că în câțiva ani am fi din nou puternici. Aurelio De Laurentiis, președinte Napoli

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport