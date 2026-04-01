Mihai Stoichiță FOTO: Sport Pictures
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 22:09
  • Mihai Stoichiță (71 de ani) ar urma să părăsească Federația Romănă de Fotbal, după ce naționala a ratat calificarea la Campionatul Mondial.
  • Unde ar putea ajunge Stoichiță, dar și cine ar urma să preia funcția de director tehnic al FRF, în rândurile de mai jos.

După ce România a pierdut semifinala barajul pentru CM 2026, 0-1 cu Turcia, iar Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul, mai multe schimbări majore ar urma să aibă loc în cadrul FRF.

Mihai Stoichiță pleacă de la FRF și ar putea ajunge la Csikszereda

În direct la Prima Sport, Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro, a dezvăluit că Mihai Stoichiță va părăsi funcția de director tehnic al FRF odată cu venirea lui Gheorghe Hagi la echipa națională.

Favorit să-i ia locul este Lucian Burchel (62 de ani), actualul director al Școlii Federale de Antrenori.

Stoichiță ar urma să ajungă la Csikszereda, cel mai probabil tot pe același post, de director tehnic.

2017
este anul în care Mihai Stoichiță a fost numit director tehnic al Federației Române de Fotbal

Înainte de a deveni oficial FRF, Stoichiță a fost antrenor la Steaua, Astra Giurgiu, Oțelul, Sheriff Tiraspol, FC Național, CS Mioveni, AEL Limassol și Petrolul Ploiești. A pregătit și naționalele din Armenia, Kuweit și Panama.

