Hagi va controla tot! Schimbări majore la FRF: Pe lângă Lucescu, un alt nume mare e chemat alături de „Rege"
Hagi va controla tot! Schimbări majore la FRF: Pe lângă Lucescu, un alt nume mare e chemat alături de „Rege"

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 21:52
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 22:09
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) este tot mai aproape de preluarea echipei naționale a României. Și vrea să aibă alături nume uriașe.
  • Federația Română de Fotbal pregătește o reorganizare importantă la nivelul structurii tehnice a primei reprezentative.

După ce „tricolorii” au ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial, FRF intenționează să coopteze un fost mare selecționer în cadrul Comisiei Tehnice, alături de Mircea Lucescu, actualul selecționer.

Schimbări importante la FRF: alături de Hagi și Lucescu, Federația îl vrea și pe Anghel Iordănescu

Încă din februarie, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, spunea că Gică Hagi a fost „întotdeauna prima opțiune” pentru Federație atunci când s-a pus problema schimbării selecționerului, dar că situația sa contractuală de la Farul a împiedicat până acum o astfel de mutare.

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de situația considerată incompatibilă cu postul de selecționer, Hagi pare gata să accepte revenirea pe banca naționalei după 25 de ani și are un plan pe termen lung cu întinerea echipei.

În direct la Prima Sport, Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro, a dezvăluit că FRF ia în calcul și includerea lui Mircea Lucescu și a lui Anghel Iordănescu într-o Comisie Tehnică.

Mai mult, în cazul în care România s-ar fi calificat la CM 2026, Lucescu ar fi renunțat la postul de selecționer și i l-ar fi predat deja lui Gică Hagi. L-ar fi însoțit la Mondial din postura de director tehnic.

3 mandate
a avut Anghel Iordănescu pe banca echipei naționale a României: în perioadele 1993-1998, 2002-2004 și 2014-2016. Sub comanda sa, prima reprezentativă a obținut și cea mai mare performanță din istoria sa, calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a afirmat la Digi Sport că subiectul urmează să fie discutat în Comisia Tehnică a FRF.

„Toată lumea vorbește că Hagi ar fi următorul. Am vorbit cu oamenii din Comisia Tehnică. Vineri va fi o ședință în care se va discuta chiar despre chestia asta, ce variante ar fi, să iasă un răspuns de acolo, care să meargă la președintele Răzvan Burleanu.

Din ce am auzit, cam asta va fi propunerea Comisiei Tehnice. Oamenii de acolo cam așa văd lucrurile. Cred că vor fi și niște negocieri”, a spus Vochin, la Digi Sport.

