Strategii opuse Cum arată primele promise jucătorilor înainte de barajul Dinamo - FCSB

Dinamo și FCSB au ales să trateze diferit modul în care își vor răsplăti jucătorii în cazul în care vor obține calificarea în preliminariile Conference League.

Biletele pentru meciul care se va desfășura pe stadionul „Arcul de Triumf” s-au pus în vânzare marți dimineață și au fost vândute în doar 15 minute!

Cât vor încasa dinamoviștii dacă se va califica în preliminariile Conference League

Dinamo își dorește să evolueze în cupele europene după o pauză de 9 ani. Ca să își îndeplinească acest obiectiv, echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuie să treacă de FCSB.

În semifinala barajului, gruparea roș-albastră a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 4-3, partidă la care Zeljko Kopic a fost prezent.

Dacă Dinamo va trece de rivala FCSB, atunci pe „câini” îi așteaptă un bonus. Conform regulamentului intern, jucătorii roș-albilor primesc câte 950 de euro pentru fiecare victorie.

În derby-urile cu FCSB, fotbaliștii lui Dinamo sunt recompensați cu câte 1.750 de euro în cazul unui succes, conform gsp.ro. Această sumă este doar o parte din întregul bonus.

În ceea ce privește primele pentru îndeplinirea obiectivelor, acestea se împart în funcție de minutele jucate de fiecare fotbalist.

Astfel, dacă elevii lui Zeljko Kopic se vor califica în preliminariile Conference League, atunci vor împărți un bonus total de 200.000 de euro.

Ultima dată când Dinamo a jucat în Europa a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată din Europa League de Athletic Bilbao, scor 1-4 la general.

Cât vor încasa roș-albaștrii dacă se va califica în preliminariile Conference League

Spre deosebire de Dinamo, FCSB a decis să mențină strategia impusă în ultimii ani la club și nu va premia jucătorii în cazul unei victorii.

„Primele la noi sunt pentru participare în cupele europene. Dacă nu ne calificăm, jucătorii au șanse zero să ia vreun ban în plus față de salarii. Dacă ne calificăm sunt în preliminariile Conference și au trei adversari de care trebuie să treacă.

Apoi încasează primele pe care le au toți în contracte pentru participare în Conference League în faza principală. Noi am dat prime doar pentru grupe. Primele sunt în funcție de cum a negociat fiecare”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Întâlnirile dintre Dinamo și FCSB din acest sezon:

Dinamo - FCSB 4-3, pe 2 august 2025, în etapa 4

FCSB - Dinamo 0-0, pe 6 decembrie 2025, în etapa 19

