Ciprian Deac și Adrian Păun. Foto: Sportpictures
Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac

Publicat: 26.05.2026, ora 18:26
Actualizat: 26.05.2026, ora 18:26
  • CFR Cluj a anunțat că Adrian Păun (31 de ani) va purta tricoul cu numărul 10 începând din sezonul viitor, num rămas disponibil după retragerea lui Ciprian Deac (40 de ani). 
  • Ultimul meci al fostului mijlocaș în tricoul CFR-ului a fost partida cu FC Argeș, încheiată la egalitate, scor 1-1.

Adrian Păun, mijlocaș cu peste 350 de meciuri disputate pentru CFR Cluj, a evoluat în acest sezon cu numărul 11.

Adrian Păun va moșteni numărul 10 la CFR Cluj, după retragerea lui Ciprian Deac: „Adiță, îl meriți”

Tricoul cu numărul 10 a fost purtat de Ciprian Deac începând cu sezonul 2017-2018. În postarea publicată de club, CFR Cluj a transmis că numărul 10 va fi preluat de Adrian Păun:

„Un număr 10, cu o astfel de încărcătură, nu se alege: se câștigă, se moștenește, se duce mai departe generațiilor viitoare.

Adiță, îl meriți! Cipri, ai fost un adevărat simbol pentru întreaga suflare CFRistă! Tot printr-un simbol ne vom aminti mereu de lucrurile frumoase pe care le-am construit împreună: cel al infinitului!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

CFR Cluj a pus alături două fotografii cu Adrian Păun și Ciprian Deac: una mai veche, din perioada în care Păun era la început la prima echipă, și una refăcută acum, în care cei doi țin tricoul cu numărul 10.

Adrian Păun este un produs al clubului din Gruia. Mijlocașul a ajuns în academia CFR-ului în 2008, iar ulterior a debutat pentru prima echipă în 2014.

De-a lungul carierei, Păun a evoluat în principal pentru CFR Cluj, având și două experiențe în Israel, la Hapoel Be’er Sheva și Bnei Sakhnin. El a revenit la formația clujeană în 2024.

Mijlocașul a adunat 385 de meciuri pentru CFR Cluj, în care a reușit 38 de goluri și 39 de pase decisive.

De-a lungul timpului, tricoul cu numărul 10 de la CFR Cluj a fost purtat de mai mulți jucători importanți, printre care Florin Costea, Roberto De Zerbi, Nicolae Dică și Eugen Trică.

