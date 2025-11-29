„A fost un duș rece” Secundul lui CFR Cluj, mesaj neașteptat după 0-3 cu FC Argeș: „Au avut noroc”

FC Argeș - CFR Cluj 3-0. George Ciorceri (52 de ani), antrenorul principal al „clujenilor” a cerut un penalty pentru echipa sa.

Tehnicianul a pus golul marcat de Florin Borța (26 de ani) pe seama norocului.

FC Argeș s-a impus fără drept de apel împotriva celor de la CFR, grație golurilor marcate de Ricardo Matos ('40 - penalty), Florin Borța ('45) și Adel Bettaieb ('47).

FC Argeș - CFR Cluj 3-0 . George Ciorceri, reproș pentru Marian Barbu: „Așa s-a văzut de pe bancă”

George Ciorceri, antrenor principal pe hârtie până când Daniel Pancu va obține licența PRO, crede că ardelenii meritau o lovitură de pedeapsă, în minutul 21, când Louis Munteanu a căzut în careul piteștenilor.

„Louis Munteanu e bine, din dorința de a face cât mai multe, devine un pic crispat, nesigur. Aș zice că se putea da penalty și la faza lui, așa s-a văzut de pe bancă. Așa zic eu ”, a spus George Ciorceri, potrivit digisport.ro.

Tehnicianul clujenilor crede că penalty-ul transformat de Ricardo Matos, în minutul 40 al duelului, a schimbat cursul jocului:

„Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm.

Noi am avut primele șanse în primele 20 de minute și speram că va fi în continuare așa. Am comis un penalty și jocul s-a schimbat”.

George Ciorceri, despre eurogolul lui Florin Borța: „Nu știu de câte ori va mai da așa”

Florin Borța a marcat un gol de senzație, în ultimele minute ale primei reprize, după ce a șutat, din afara careului, în vinclul porții lui Otto Hindrich.

„Aș zice că FC Argeș a avut noroc cu golul al doilea, un super gol și nu știu de câte ori va mai da așa”, a spus George Ciorceri.

Reușita a fost prima din acest sezon pentru Florin Borța. Fundașul lateral nu mai marcase de 396 de zile, când a punctat tot împotriva „feroviarilor”, în Cupa României, 2-2.

VIDEO. Golul senzațional marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

