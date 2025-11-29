„A fost un duș rece” Secundul lui CFR Cluj, mesaj neașteptat după 0-3 cu FC Argeș: „Au avut noroc”
CFR Cluj - FC Argeș FOTO: SportPictures
Superliga

„A fost un duș rece” Secundul lui CFR Cluj, mesaj neașteptat după 0-3 cu FC Argeș: „Au avut noroc”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 19:49
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 20:23
  • FC Argeș - CFR Cluj 3-0. George Ciorceri (52 de ani), antrenorul principal al „clujenilor” a cerut un penalty pentru echipa sa.
  • Tehnicianul a pus golul marcat de Florin Borța (26 de ani) pe seama norocului.

FC Argeș s-a impus fără drept de apel împotriva celor de la CFR, grație golurilor marcate de Ricardo Matos ('40 - penalty), Florin Borța ('45) și Adel Bettaieb ('47).

FC Argeș - CFR Cluj 3-0. George Ciorceri, reproș pentru Marian Barbu: „Așa s-a văzut de pe bancă”

George Ciorceri, antrenor principal pe hârtie până când Daniel Pancu va obține licența PRO, crede că ardelenii meritau o lovitură de pedeapsă, în minutul 21, când Louis Munteanu a căzut în careul piteștenilor.

„Louis Munteanu e bine, din dorința de a face cât mai multe, devine un pic crispat, nesigur. Aș zice că se putea da penalty și la faza lui, așa s-a văzut de pe bancă. Așa zic eu”, a spus George Ciorceri, potrivit digisport.ro.

Tehnicianul clujenilor crede că penalty-ul transformat de Ricardo Matos, în minutul 40 al duelului, a schimbat cursul jocului:

„Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm.

Noi am avut primele șanse în primele 20 de minute și speram că va fi în continuare așa. Am comis un penalty și jocul s-a schimbat”.

George Ciorceri, despre eurogolul lui Florin Borța: „Nu știu de câte ori va mai da așa”

Florin Borța a marcat un gol de senzație, în ultimele minute ale primei reprize, după ce a șutat, din afara careului, în vinclul porții lui Otto Hindrich.

Aș zice că FC Argeș a avut noroc cu golul al doilea, un super gol și nu știu de câte ori va mai da așa”, a spus George Ciorceri.

Reușita a fost prima din acest sezon pentru Florin Borța. Fundașul lateral nu mai marcase de 396 de zile, când a punctat tot împotriva „feroviarilor”, în Cupa României, 2-2.

VIDEO. Golul senzațional marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
CFR Cluj fc arges superliga Florin Borța george ciorceri
