România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin! +8 foto
Echipa națională de handbal feminin a României (foto: IMAGO)
Handbal

România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 20:45
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 21:27
  • Naționala României de handbal feminin s-a impus în fața Japoniei, scor 31-27, în grupa A de la Campionatul Mondial.
  • „Tricolorele” și-au asigurat prezența în grupele principale ale turneului final, unde vor porni cu cel puțin două puncte.

După victoria din prima etapă, 33-24 cu Croația, România a avut parte de un meci dificil cu Japonia.

Niponele s-au ținut scai de elevele lui Ovidiu Mihăilă, însă acestea au forțat pe final și s-au impus la o diferență de patru goluri.

Golurile au fost marcate de Ostase, Grozav (câte 8), Necula, Kerekes, Popa (3), Mihai, Roşu (2), Boiciuc 1, Seraficeanu (1). Din echipa Japoniei s-a remarcat Gray (7).

Pentru România urmează meciul cu Danemarca. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul Grupei A:

Loc/EchipăGolaverajPuncte (Meciuri)
1. România64-514 (2)
2. Danemarca36-192 (1)
3. Croația24-330 (1)
4. Japonia46-670 (2)

Primele trei clasate merg în grupele principale, unde vor începe cu punctele acumulate în meciurile cu celelalte echipe calificate.

Galerie foto (8 imagini)

România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

România - Japonia 31-27

Min. 60 - Gray mai punctează o dată pentru Japonia (30-27). Dumanska are o intervenție excelentă la un contraatac al japonezelor.

Mai marcăm o dată la ultimul atac (31-27)! Final de meci.

Min. 59 - Akiyama ratează de la 7 metri. Nipona a încercat o aruncare cu efect. Hatsumi este eliminată.

Kametani o blochează pe Seraficeanu, înainte de intrarea în ultimul minut al partidei.

Min. 58 - „Cine sare? România!” se aude din tribune! Yoshidome este eliminată pentru două minute.

Ostase face o piruetă superbă și ne distanțăm (30-26)!

Min. 57 - Grozav pasează la pivotul Ostase și aceasta marchează. Aizawa răspunde după o repunere rapidă (29-26).

Min. 56 - Popa pătrunde și înscrie. Încă un gol în inferioritate numerică (28-25)! Soubak solicită un timeout.

Încă o bară! Aizawa ratează și „tricolorele” vor avea un atac foarte important.

Min. 55 - Ovidiu Mihăilă cere timeout. Selecționerul le cere jucătoarelor să rămână „echilibrate” și le cere extremelor să rămână în colțurile terenului.

Grozav rămâne concentrată într-un moment important și marchează, dar Gray răspunde rapid (27-25).

Min. 54 - Grozav marchează de la 7 metri, „tricolorele” le țin la distanță pe adversare (26-24).

Roșu e eliminată pentru două minute, după un fault dur asupra lui Gray. Avem și noroc: niponele mai nimeresc o dată bara.

Min. 53 - Dumanska, ce paradă! Gray nu o poate învinge de la 7 metri. Niponele rămân în atac și Nakayama punctează (25-24).

Min. 51 - Necula pasează excelent pentru Ostase, printre două adversare, și aceasta marchează (25-23).

Min. 50 - Sasaki înscrie cu o aruncare cu podeaua (24-23) și rămâne întinsă pe suprafața de joc. A căzut rău, pe mână, după un duel cu Roșu.

Min. 48 - Sasaki reduce din diferență, iar Kametani o blochează pe Mihai (24-22).

Min. 47 - Mihai punctează din nou, poate de această dată vom reuși să ne desprindem. Sasaki nimerește bara, Roșu recuperează și înscrie în poarta lăsată goală de nipone (24-21).

Min. 46 - Necula o învinge pe Kametani cu o aruncare puternică, lângă bară (22-21). Gray simulează la atacul următor și este eliminată 2 minute.

Min. 45 - Mihai înscrie cu o aruncare la colțul scurt, dintr-o poziție dificilă. Aizawa pătrunde și restabilește egalitatea (21-21).

Min. 44 - Soubak, selecționerul Japoniei, cere un timeout, iar Nakayama egalează la faza următoare (20-20).

Min. 43 - Yoshidome scapă mingea de sub control, dar rămâne în posesie și reduce din diferență (20-19).

Min. 41 - „Tricolorele” au noroc! Yoshidome nimerește din nou bara.

Min. 40 - Dumanska intră în poartă, dar Gray o învinge de la 7 metri. Selecționerul Ovidiu Mihăilă este eliminat 2 minute pentru proteste.

Marcăm în inferioritate și refacem avantajul de două goluri (20-18).

Min. 39 - Curmenț apără și Popa marchează din apropierea propriului semicerc (19-17)!

Min. 38 - Hatsumi rămâne singură și înscrie. Kerekes continuă prestația foarte bună și marchează dintr-un unghi dificil (18-17).

Min. 37 - Kametani apără din nou. De această dată a blocat-o pe Popa.

Min. 37 - Curmenț apără aruncarea de la distanță încercată de Sasaki. Necula obține o eliminare de 2 minute - Sahara a faultat-o.

Min. 35 - Boiciuc pătrunde și marcăm în inferioritate numerică (17-16).

Min. 34 - Yoshidome egalează pentru Japonia (16-16).

Min. 33 - Gray scapă mingea, dar „tricolorele” nu profită: bara s-a opus. Skrobic este eliminată pentru 2 minute la faza următoare.

Min. 32 - Boiciuc aruncă de la distanță, dar Kametani o blochează pentru a treia oară în acest meci.

Min. 31 - A început repriza secundă. Curmenț apără, însă Gray a fost faultată și Japonia a primit aruncare de la 7 metri. Tot Gray a transformat (16-15).

Pauză la Rotterdam! România conduce cu 16-14. Cu o victorie, „tricolorele” se califică matematic în grupele principale ale CM.

Min. 30 - Curmenț se apropie de Aizawa la o aruncare de la 7 metri și apără! După un timeout, Necula se înalță și marchează golul prin care România obține un avantaj de două goluri la pauză (16-14).

Min. 29 - Roșu driblează superb, pătrunde pe centru și înscrie (15-14)!

Min. 28 - „Tricolorele” repun rapid, iar Ostase înscrie de la jumătatea terenului. La cealaltă poartă, Yoshidome se descurcă foarte bine și marchează al treilea său gol (14-14).

Min. 27 - Curmenț mai bifează o paradă, însă Japonia rămâne în atac, iar pivotul Gray marchează al treilea său gol (13-13).

Min. 26 - Yoshidome, extrema stânga a niponelor, trimite mingea printre picioarele portarului României (13-12).

Min. 25 - Curmenț are o intervenție excelentă și menține diferența de două goluri.

Min. 24 - Skrobic și Grozav încearcă să înscrie din propria jumătate de teren, Japonia atacând fără portar, însă ambele ratează ținta.

Min. 23 - Ostase ne readuce în avantaj. „Tricolorele” se apără bine, iar la faza următoare obțin eliminarea lui Sasaki. Tot Ostase aduce desprinderea (13-11).

Min. 21 - Curmenț intră în poartă pentru o aruncare de la 7 metri, însă Aizawa o învinge. Ostase înscrie și ea, după o piruetă superbă (11-11).

Min. 20 - Grozav trimite în vinclu, deși era ținută de o adversară. Gray și Grozav marchează în faze consecutive, echilibrul se menține pe tabelă (10-10).

Min. 19 - Ostase marchează, dar calcă în semicerc și golul său nu se pune. Extrema dreapta Aizawa punctează din nou din (8-9).

Min. 17 - Necula este mult prea agresivă și este eliminată pentru 2 minute. La faza următoare, Kerekes recuperează încă o minge, a treia intervenție de acest gen pe care o reușește astăzi.

Min. 16 - Ostase egalează dintr-o pasă venită de la Grozav (8-8).

Min. 15 - Kametani intervine la aruncarea de la distanță a Sorinei Grozav, iar Gray le readuce pe nipone în avantaj cu o boltă excelentă peste Dumanska (7-8).

Min. 14 - Aizawa înscrie de la 7 metri, deși Dumanska a atins mingea cu piciorul (7-7).

Min. 13 - Kerekes joacă din ce în ce mai bine! Recuperează și înscrie pe contraatac (7-6).

Min. 12 - Încă un gol de la 7 metri pentru Grozav (6-6).

Min. 11 - Grozav marchează al doilea său gol, din cădere, dar Yoshidome o învinge pe Dumanska din extremă. „Tricolorele” se grăbesc și mai ratează un atac (5-6).

Min. 10 - Akiyama le aduce pentru prima oară pe nipone în avantaj (4-5).

Min. 9 - Sasaki pătrunde pe centru și egalează cu o aruncare pe mijlocul porții. Urmează câte o ratare de fiecare parte, cele două echipe grăbindu-se (4-4).

Min. 8 - Ratăm un atac, iar Nakayama ne taxează pe contraatac. Necula mai trimite o „torpilă”, dar mingea trece pe lângă poartă (4-3).

Min. 7 - Încă un gol din extremă pentru România: de această dată, Kerekes marchează (4-2).

Min. 6 - Dumanska bifează a treia paradă (60%).

Min. 5 - Boiciuc o scoate în evidență pe Kametani, iar Ohmatsuzawa egalează pentru Japonia. Dar nu pentru mult timp: Necula trimite o „bombă” în vinclu (3-2).

Min. 4 - Seraficeanu nu o mai iartă pe Kametani! Aizawa reduce din diferență după o repunere rapidă (2-1).

Min. 3 - Grozav deschide scorul dintr-o aruncare cu podeaua de la 7 metri (1-0). Dumanska apără la următoarele două atacuri ale niponelor, însă și Kametani a avut o intervenție bună.

Min. 2 - Dumanska răspunde! Portarul României apără cu piciorul.

Min. 1 - A început partida de la Rotterdam! Avem primul atac, dar Seraficeanu nu o poate învinge pe Kametani.

  • Alicia Gogîrlă şi Elena Şerban au fost lăsate în afara lotului pentru această partidă.

Cu o victorie în partida cu Japonia, selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă ar obține matematic calificarea în următoarea fază a competiției.

Programul României la Campionatul Mondial

  • România - Croația 33-24
  • România - Japonia 31-27
  • Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Programul complet al competiției poate fi consultat aici.

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);
  • Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
  • Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

campionatul mondial de handbal feminin romania japonia
