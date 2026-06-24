„Nu era momentul potrivit”  Conducerea lui Atletico, deranjată de declarațiile lui Julian Alvarez » Se vor lua măsuri împotriva Barcelonei

Gil Marin (63 de ani), directorul executiv al lui Atletico Madrid, s-a declarat nemulțumit de ultimele declarații făcute de atacantul Julian Alvarez (26 de ani) .

. Oficialul madrilenilor a atacat și clubul Barcelona și a precizat că va lua măsuri împotriva catalanilor.

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La finalul partidei dintre Argentina și Austria (2-0), de la CM 2026, Julian Alvarez a dezvăluit că le-a transmis celor din conducerea lui Atletico Madrid că își dorește să plece de la echipă.

Gil Marin: „Nu era momentul potrivit pentru astfel de afirmații”

Oficialul clubului Atletico a fost nemulțumit de declarațiile oferite de Julian Alvarez privind viitorul său, atacantul având contractul valabil până în vara anului 2030.

„Regret profund declarațiile acestuia. Nu era momentul potrivit pentru astfel de afirmații. Era ziua lui Messi și a naționalei Argentinei, nu a lui Julian.

Julian are un vis, dar și noi, suporterii și conducerea lui Atletico, avem propriile noastre obiective.

Este adevărat că a discutat cu noi, însă cunoaște perfect poziția clubului, deoarece am fost foarte clari: Atletico nu dorește să îl transfere. Este un jucător extraordinar și suntem mândri că face parte din echipa noastră”, a declarat Gil Marin pentru EFE, citat de marca.com.

Un transfer este cea mai bună variantă pentru toată lumea. Vreau să-mi îndeplinesc visul. Nu este acum momentul să vorbim despre asta, dar nici nu mă pot ascunde. Încerc să fiu o persoană sinceră și vă spun că am vorbit deja cu oamenii de la club, cei cu care trebuia să vorbesc. Julian Alvarez, după meciul Argentinei cu Austria de la Mondial

Julian Alvarez a fost transferat de Atletico în vara anului 2024 de la Manchester City, în schimbul sumei de 75 de milioane de euro.

În sezonul recent încheiat, atacantul argentinian a înscris 20 de goluri și a oferit 9 pase decisive în 49 de meciuri jucate pentru echipa antrenată de Diego Simeone.

100 milioane de euro este cota de piață a lui Julian Alvarez, conform Transfermarkt

Gil Marin o atacă pe Barcelona: „Ne tratează cu lipsă de respect”

Directorul executiv al lui Atletico a lansat și un atac la adresa Barcelonei, în contextul în care catalanii și-ar fi manifestat interesul pentru Alvarez, deși se află sub contract cu gruparea din Madrid.

„Barcelona ne tratează cu lipsă de respect. Ei cred că ne pot ignora, pentru că suntem slabi ori naivi.

În realitate, ceea ce arată lumii este un mod de a acționa care îi caracterizează. Ne mint pe noi, îl mint pe jucător, mint presa și chiar propriii suporteri.

Încearcă să îi convingă pe toți că pot realiza un transfer pe care, de fapt, nu sunt capabili să-l facă. Nu este prima dată când Barcelona procedează astfel. Anul trecut au făcut ceva foarte asemănător în cazul lui Nico Williams și al lui Athletic Bilbao”, a mai decarat Gil Marin.

Oficialul lui Atletico a anunțat că va lua măsuri împotriva Barcelonei:

„Responsabilitatea noastră este să apărăm interesele lui Atletico Madrid și, din acest motiv, vom depune o plângere la FIFA împotriva Barcelonei pentru că a negociat cu un jucător aflat sub contract”.

Barcelona ar putea avea probleme, dacă transferul se va realiza

Dacă Julian Alvarez își va rezilia contractul și va ajunge la Barcelona, Atletico ar putea da în judecată formația catalană.

Potrivit regulamentului FIFA privind Statutul și Transferurile Jucătorilor, un club trebuie să fie sancționat dacă determină un jucător să-și rezilieze contractul. De asemenea, regulamentul prevede sancțiuni și pentru jucător.

Dacă un club este găsit vinovat, acestuia i se va interzice înregistrarea de jucători, fie la nivel național, fie internațional, pentru două perioade de transferuri.

Regulamentul FIFA prevede că, dacă un jucător semnează un nou contract în termen de 45 de zile de la rezilierea celui anterior, se presupune că noul club l-a determinat pe acesta să-și rezilieze contractul.

Această prezumție poate fi infirmată dacă noul club poate demonstra că nu a avut nicio implicare în decizia fotbalistului.

De asemenea, regulamentul mai prevede că orice jucător găsit vinovat va primi o sancțiune sportivă constând în interdicția de a juca în meciuri oficiale timp de patru luni.

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