„Nu era momentul potrivit”  Conducerea lui Atletico, deranjată de declarațiile lui Julian Alvarez » Se vor lua măsuri împotriva Barcelonei
Julian Alvarez
Campionate

„Nu era momentul potrivit” Conducerea lui Atletico, deranjată de declarațiile lui Julian Alvarez » Se vor lua măsuri împotriva Barcelonei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 16:27
  • Gil Marin (63 de ani), directorul executiv al lui Atletico Madrid, s-a declarat nemulțumit de ultimele declarații făcute de atacantul Julian Alvarez (26 de ani).
  • Oficialul madrilenilor a atacat și clubul Barcelona și a precizat că va lua măsuri împotriva catalanilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La finalul partidei dintre Argentina și Austria (2-0), de la CM 2026, Julian Alvarez a dezvăluit că le-a transmis celor din conducerea lui Atletico Madrid că își dorește să plece de la echipă.

 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește și
Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește mai mult
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV

Gil Marin: „Nu era momentul potrivit pentru astfel de afirmații”

Oficialul clubului Atletico a fost nemulțumit de declarațiile oferite de Julian Alvarez privind viitorul său, atacantul având contractul valabil până în vara anului 2030.

Regret profund declarațiile acestuia. Nu era momentul potrivit pentru astfel de afirmații. Era ziua lui Messi și a naționalei Argentinei, nu a lui Julian.

Julian are un vis, dar și noi, suporterii și conducerea lui Atletico, avem propriile noastre obiective.

Este adevărat că a discutat cu noi, însă cunoaște perfect poziția clubului, deoarece am fost foarte clari: Atletico nu dorește să îl transfere. Este un jucător extraordinar și suntem mândri că face parte din echipa noastră”, a declarat Gil Marin pentru EFE, citat de marca.com.

Un transfer este cea mai bună variantă pentru toată lumea. Vreau să-mi îndeplinesc visul. Nu este acum momentul să vorbim despre asta, dar nici nu mă pot ascunde. Încerc să fiu o persoană sinceră și vă spun că am vorbit deja cu oamenii de la club, cei cu care trebuia să vorbesc. Julian Alvarez, după meciul Argentinei cu Austria de la Mondial

Julian Alvarez a fost transferat de Atletico în vara anului 2024 de la Manchester City, în schimbul sumei de 75 de milioane de euro.

În sezonul recent încheiat, atacantul argentinian a înscris 20 de goluri și a oferit 9 pase decisive în 49 de meciuri jucate pentru echipa antrenată de Diego Simeone.

100 milioane de euro
este cota de piață a lui Julian Alvarez, conform Transfermarkt

Gil Marin o atacă pe Barcelona: „Ne tratează cu lipsă de respect”

Directorul executiv al lui Atletico a lansat și un atac la adresa Barcelonei, în contextul în care catalanii și-ar fi manifestat interesul pentru Alvarez, deși se află sub contract cu gruparea din Madrid.

Barcelona ne tratează cu lipsă de respect. Ei cred că ne pot ignora, pentru că suntem slabi ori naivi.

În realitate, ceea ce arată lumii este un mod de a acționa care îi caracterizează. Ne mint pe noi, îl mint pe jucător, mint presa și chiar propriii suporteri.

Încearcă să îi convingă pe toți că pot realiza un transfer pe care, de fapt, nu sunt capabili să-l facă. Nu este prima dată când Barcelona procedează astfel. Anul trecut au făcut ceva foarte asemănător în cazul lui Nico Williams și al lui Athletic Bilbao”, a mai decarat Gil Marin.

Oficialul lui Atletico a anunțat că va lua măsuri împotriva Barcelonei:

„Responsabilitatea noastră este să apărăm interesele lui Atletico Madrid și, din acest motiv, vom depune o plângere la FIFA împotriva Barcelonei pentru că a negociat cu un jucător aflat sub contract”.

Barcelona ar putea avea probleme, dacă transferul se va realiza

Dacă Julian Alvarez își va rezilia contractul și va ajunge la Barcelona, Atletico ar putea da în judecată formația catalană.

Potrivit regulamentului FIFA privind Statutul și Transferurile Jucătorilor, un club trebuie să fie sancționat dacă determină un jucător să-și rezilieze contractul. De asemenea, regulamentul prevede sancțiuni și pentru jucător.

Dacă un club este găsit vinovat, acestuia i se va interzice înregistrarea de jucători, fie la nivel național, fie internațional, pentru două perioade de transferuri.

Regulamentul FIFA prevede că, dacă un jucător semnează un nou contract în termen de 45 de zile de la rezilierea celui anterior, se presupune că noul club l-a determinat pe acesta să-și rezilieze contractul.

Această prezumție poate fi infirmată dacă noul club poate demonstra că nu a avut nicio implicare în decizia fotbalistului.

De asemenea, regulamentul mai prevede că orice jucător găsit vinovat va primi o sancțiune sportivă constând în interdicția de a juca în meciuri oficiale timp de patru luni.

Citește și

 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Campionatul Mondial
15:07
Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește mai mult
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Și-a amintit momentul critic Luka Modric, 200 de selecții pentru Croația,  n-a uitat ce s-a întâmplat în 2017: „N-a fost bine”
Campionatul Mondial
14:36
Și-a amintit momentul critic Luka Modric, 200 de selecții pentru Croația, n-a uitat ce s-a întâmplat în 2017: „N-a fost bine”
Citește mai mult
Și-a amintit momentul critic Luka Modric, 200 de selecții pentru Croația,  n-a uitat ce s-a întâmplat în 2017: „N-a fost bine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
FIFA Atletico Madrid fc barcelona CRITICI julian alvarez gil marin
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share