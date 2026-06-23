Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Julian Alvarez FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Bombă în Spania! Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 18:40
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 18:44
  • Julian Alvarez (26 de ani), atacantul de la Atletico Madrid, a făcut o declarație surprinzătoare la finalul meciului Argentinei cu Austria, scor 2-0.
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Vârful argentinian a declarat că își dorește să plece de la Atletico. Anterior, atât Barcelona, cât și Real Madrid, au făcut oferte importante pentru a-l transfera pe argentinian.

Catalanii le-au propus celor de la Atletico 100 de milioane de euro, dar nu au primit un răspuns, în timp ce Real Madrid a oferit 150 de milioane, dar oferta a fost respinsă de Atleti.

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Julian Alvarez, declarație surprinzătoare: „Cel mai bine pentru toată lumea ar fi un transfer”

La finalul partidei cu Austria, Julian Alvarez a dezvăluit că le-a transmis celor din conducerea lui Atletico Madrid că își dorește să plece de la echipă.

„Un transfer este cea mai bună variantă pentru toată lumea. Vreau să-mi îndeplinesc visul.

Nu este acum momentul să vorbim despre asta, dar nici nu mă pot ascunde.

Încerc să fiu o persoană sinceră și vă spun că am vorbit deja cu oamenii de la club, cei cu care trebuia să vorbesc”, a declarat Alvarez, potrivit mundodeportivo.com.

Deși nu a menționat explicit că și-ar dori un transfer la Barcelona, dorința fotbalistului argentinian este de a ajunge la gruparea de pe Camp Nou, potrivit sursei citate.

100 de milioane de euro
este cota lui Julian Alvarez, potrivit Transfermarkt

Barcelona ar putea avea probleme, dacă transferul se va realiza

Dacă Julian Alvarez își va rezilia contractul și va ajunge la Barcelona, Atletico ar putea da în judecată formația catalană.

Potrivit regulamentului FIFA privind Statutul și Transferurile Jucătorilor, un club trebuie să fie sancționat dacă determină un jucător să-și rezilieze contractul. De asemenea, regulamentul prevede sancțiuni și pentru jucător.

Dacă un club este găsit vinovat, acestuia i se va interzice înregistrarea de jucători, fie la nivel național, fie internațional, pentru două perioade de transferuri.

Regulamentul FIFA prevede că, dacă un jucător semnează un nou contract în termen de 45 de zile de la rezilierea celui anterior, se presupune că noul club l-a determinat pe acesta să-și rezilieze contractul.

Această prezumție poate fi infirmată dacă noul club poate demonstra că nu a avut nicio implicare în decizia fotbalistului.

De asemenea, regulamentul mai prevede că orice jucător găsit vinovat va primi o sancțiune sportivă constând în interdicția de a juca în meciuri oficiale timp de patru luni.

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