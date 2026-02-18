Benfica - Real Madrid 0-1. Gianluca Prestianni (20 de ani), jucătorul gazdelor, a oferit o primă reacție după ce a fost acuzat de rasism la adresa lui Vinicius Junior (25 de ani).

Și clubul portughez a publicat o filmare despre care susține că contrazice afirmațiile jucătorilor madrileni.

Vinicius a înscris în minutul 50 și s-a dus să sărbătorească în fața fanilor adverși. Imediat după acel moment, Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul și i-a adresat câteva cuvinte brazilianului.

Vinicius s-a îndreptat către arbitrul Francois Letexier și l-a acuzat pe Prestianni că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

Benfica - Real Madrid 0-1 . Gianluca Prestianni: „Nu am fost niciodată rasist”

După întreg scandalul din meciul de marți din play-off-ul Ligii Campionilor, Gianluca Prestianni a oferit o primă reacție pe pagina sa personală de Instagram.

„Vreau să clarific faptul că în niciun moment nu am adresat insulte rasiste jucătorului Vinicius Junior, care, din păcate, a interpretat greșit ceea ce crede că a auzit.

Nu am fost niciodată rasist față de nimeni și regret amenințările pe care le-am primit din partea jucătorilor de la Real Madrid”, a spus jucătorul Benficăi.

Mesajul lui Gianluca Prestianni. Foto: captură Instagram/@gianlucaa_11

Și Benfica îi ia apărarea lui Prestianni. Clubul portughez a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu momentul în care jucătorul argentinian îi adresează câteva cuvinte lui Vinicius, portughezii susținând că jucătorii de la Real Madrid erau prea departe pentru a auzi ce ar fi spus Prestianni.

„După cum se vede în imagini, având în vedere distanța, jucătorii Real Madrid nu ar fi putut auzi ceea ce susțin că au auzit”, a scris Benfica pe X.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Prestianni, poză de fundal pe telefon cu Vinicius

Ultima dată când Benfica și Real Madrid s-au întâlnit a fost pe 28 ianuarie, în ultima etapă din grupa principală din Liga Campionilor.

Acel meci a fost câștigat de portughezi, cu scorul de 4-2, ultima reușită fiind bifată de portarul Trubin, în ultima fază a meciului.

Gianluca Prestianni a jucat 87 de minute în acea partidă și, chiar dacă nu a avut vreo contribuție, nu a putut uita acea seară de vis.

Astfel, tânărul jucător argentinian și-a setat ca poză de fundal pe telelefonul său mobil o fotografie chiar cu Vinicius, din acel meci de pe „Da Luz”.

Poza de fundal pe care o are Gianluca Prestianni. Foto: Marca

Vinicius a acuzat un atac rasist al lui Prestianni

Brazilianul lui Real Madrid a înscris un gol superb în minutul 50, a celebrat reușita dansând la colțul terenului și a primit un cartonaș galben pentru comportament provocator.

Imediat a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica.

Apoi, el a mers direct la arbitrul Francois Letexier pentru a reclama o agresiune verbală: l-a acuzat pe argentinianul Prestianni că l-a făcut „maimuță”.

Jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate cu coechipierul lor.

Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

S-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

Jose Mourinho a încercat să calmeze spiritele, discutând personal cu Vinicius.

Reluările nu au putut lămuri situația nici măcar din perspectiva unei posibile citiri pe buze a replicilor argentinianului, deoarece acesta și-a acoperit gura cu tricoul cât a vorbit cu Vinicius.

Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport