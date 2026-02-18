Benfica susține că Real minte VIDEO. Filmarea publicată de portughezi după acuzațiile de rasism » Prestianni se apără: „Vinicius a interpretat greșit” +10 foto
Vinicius și Gianluca Prestianni FOTO Imago
Liga Campionilor

Benfica susține că Real minte VIDEO. Filmarea publicată de portughezi după acuzațiile de rasism » Prestianni se apără: „Vinicius a interpretat greșit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 10:33
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 10:36
  • Benfica - Real Madrid 0-1. Gianluca Prestianni (20 de ani), jucătorul gazdelor, a oferit o primă reacție după ce a fost acuzat de rasism la adresa lui Vinicius Junior (25 de ani).
  • Și clubul portughez a publicat o filmare despre care susține că contrazice afirmațiile jucătorilor madrileni.

Vinicius a înscris în minutul 50 și s-a dus să sărbătorească în fața fanilor adverși. Imediat după acel moment, Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul și i-a adresat câteva cuvinte brazilianului.

Vinicius s-a îndreptat către arbitrul Francois Letexier și l-a acuzat pe Prestianni că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește și
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”

Benfica - Real Madrid 0-1. Gianluca Prestianni: „Nu am fost niciodată rasist”

După întreg scandalul din meciul de marți din play-off-ul Ligii Campionilor, Gianluca Prestianni a oferit o primă reacție pe pagina sa personală de Instagram.

„Vreau să clarific faptul că în niciun moment nu am adresat insulte rasiste jucătorului Vinicius Junior, care, din păcate, a interpretat greșit ceea ce crede că a auzit.

Nu am fost niciodată rasist față de nimeni și regret amenințările pe care le-am primit din partea jucătorilor de la Real Madrid”, a spus jucătorul Benficăi.

Mesajul lui Gianluca Prestianni. Foto: captură Instagram/@gianlucaa_11 Mesajul lui Gianluca Prestianni. Foto: captură Instagram/@gianlucaa_11
Mesajul lui Gianluca Prestianni. Foto: captură Instagram/@gianlucaa_11

Și Benfica îi ia apărarea lui Prestianni. Clubul portughez a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu momentul în care jucătorul argentinian îi adresează câteva cuvinte lui Vinicius, portughezii susținând că jucătorii de la Real Madrid erau prea departe pentru a auzi ce ar fi spus Prestianni.

„După cum se vede în imagini, având în vedere distanța, jucătorii Real Madrid nu ar fi putut auzi ceea ce susțin că au auzit”, a scris Benfica pe X.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

Prestianni, poză de fundal pe telefon cu Vinicius

Ultima dată când Benfica și Real Madrid s-au întâlnit a fost pe 28 ianuarie, în ultima etapă din grupa principală din Liga Campionilor.

Acel meci a fost câștigat de portughezi, cu scorul de 4-2, ultima reușită fiind bifată de portarul Trubin, în ultima fază a meciului.

Gianluca Prestianni a jucat 87 de minute în acea partidă și, chiar dacă nu a avut vreo contribuție, nu a putut uita acea seară de vis.

Astfel, tânărul jucător argentinian și-a setat ca poză de fundal pe telelefonul său mobil o fotografie chiar cu Vinicius, din acel meci de pe „Da Luz”.

Poza de fundal pe care o are Gianluca Prestianni. Foto: Marca Poza de fundal pe care o are Gianluca Prestianni. Foto: Marca
Poza de fundal pe care o are Gianluca Prestianni. Foto: Marca

Vinicius a acuzat un atac rasist al lui Prestianni

Brazilianul lui Real Madrid a înscris un gol superb în minutul 50, a celebrat reușita dansând la colțul terenului și a primit un cartonaș galben pentru comportament provocator.

Imediat a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica.

Apoi, el a mers direct la arbitrul Francois Letexier pentru a reclama o agresiune verbală: l-a acuzat pe argentinianul Prestianni că l-a făcut „maimuță”.

Jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate cu coechipierul lor.

Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

S-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

Jose Mourinho a încercat să calmeze spiritele, discutând personal cu Vinicius.

Reluările nu au putut lămuri situația nici măcar din perspectiva unei posibile citiri pe buze a replicilor argentinianului, deoarece acesta și-a acoperit gura cu tricoul cât a vorbit cu Vinicius.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

Citește și

„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Real Madrid Liga Campionilor Benfica Lisabona vinicius gianluca prestianni
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share