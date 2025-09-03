Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”

Gianluigi Donnarumma (26 de ani), noul portar al celor de la Manchester City, a vorbit despre transferul în Premier League, dar și despre plecarea de la PSG, formație alături de care a triumfat în Liga Campionilor.

După ce a fost anunțat că nu mai intră în planurile lui Luis Enrique, Donnarumma a semnat cu Manchester City, formație antrenată de Pep Guardiola.

Gianluigi Donnarumma, despre transferul la Manchester City: „Un sentiment de nedescris”

Aflat în cantonamentul naționalei, Donnarumma a vorbit despre momentul când a fost pus pe „lista neagră” la Paris.

De asemenea, acesta a declarat că este foarte entuziasmat de ceea ce îl așteaptă la formația din Manchester.

„Așteptam cu nerăbdare să merg la City, pentru că mă doreau foarte mult. Să fiu dorit de un club prestigios precum City mă face mândru, iar să fiu râvnit de unul dintre cei mai buni antrenori din lume (n.r. Guardiola) este un sentiment de nedescris ”, a declarat Gianluigi Donnarumma, conform lequipe.fr.

La Manchester City, Donnarumma îl va înlocui pe Ederson, portar care a semnat cu Fenerbahce.

Donnarumma, despre Luis Enrique: „Fiecare își ia propriile decizii”

Portarul italian a vorbit despre „ruptura” care a avut loc la PSG, acolo unde antrenorul Luis Enrique l-a anunțat că nu mai intră în planurile sale.

„Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el. A fost direct cu mine, încă din primele zile de cantonament. Nu știu dacă sunt dezamăgit, fiecare își ia propriile decizii.

Antrenorul are puterea de a decide, dar sprijinul tuturor, în special al coechipierilor mei, a scos în evidență ceea ce am adus la PSG și cred că acesta este cel mai important lucru”, a mai adăugat Donnarumma.

161 de meciuri a jucat Donnarumma în tricoul celor de la PSG. A încasat 156 de goluri.

Trofee câștigate de Donnarumma cu PSG:

4 x campion al Franței

2 x Cupa Franței

3 x Supercupa Franței

1 x Liga Campionilor

