Cum se apără hoțul de la US Open A furat șapca primită de un copil de la un jucător de top: „Am fost prins în fierbințeala momentului” + Reacția lui Swiatek

Piotr Szczerek, multimilionarul polonez care i-a furat unui copil șapca primită de la Kamil Majchrzak (29 de ani, #76 ATP), a reacționat după ce a fost dur criticat pe internet, ca urmare a incidentului de la US Open.

Imaginile cu gestul făcut de Szczerek s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, acesta fiind dur criticat de către internauți.

Cum se apără hoțul de la US Open

Multimilionarul polonez, directorul executiv al Drogbruk, o firmă de pavaje, a reacționat după ce momentul a luat amploare.

„În legătură cu incidentul care a avut loc în timpul meciului lui Kamil Majchrzak de la US Open, aș dori să-i cer scuze fără echivoc tânărului băiat, familiei sale, tuturor fanilor și jucătorului.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru judecata mea extrem de slabă și acțiunile dureroase. Nu a fost niciodată intenția mea să fur un suvenir prețios de la tânărul fan.

Am fost prins în fierbințeala momentului și în bucuria victoriei și am crezut că Majchrzak îmi înmânează o șapcă pentru a o da fiilor mei , care anterior ceruseră autografe”, se arată în comunicatul lui Szczerek, conform bbc.com.

De asemenea, Szczerek a declarat că se va implica mult mai mult în a-i ajuta pe tinerii care practică tenisul, cu scopul de a-și repara greșeala.

„Ani de zile, eu și soția mea ne-am implicat în sprijinirea copiilor și a tinerilor sportivi, dar acest incident mi-a arătat că un moment de neatenție poate anula ani de muncă și sprijin. Este o lecție dureroasă, dar necesară, de umilință.

De acum înainte, mă voi implica și mai activ în inițiative care sprijină copiii și tinerii și voi lua măsuri împotriva violenței și urii. Cred că numai prin acțiuni pot reconstrui încrederea pe care am pierdut-o” , a mai adăugat polonezul.

Iga Swiatek, despre incidentul de la US Open: „Uneori e ciudat...”

Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a comentat incidentul de la Flushing Meadows în care compatriotul său a fost implicat.

„Uneori e ciudat când încerc să-i dau ceva unui copil, iar adultul ia el suvenirul. De obicei, șapte persoane întind mâna după un singur lucru. De exemplu, dacă e o fată și băieții au brațe mai lungi... nu va reuși să prindă ceea ce eu arunc în tribună.

Încerc să fiu corectă, dar nu aleg, dau totul la întâmplare sau cui strigă mai tare. Știu că nu e corect, dar evident că nu toată lumea va fi fericită”, a declarat Iga Swiatek, conform sports.yahoo.com.

Întrebată dacă s-a simțit vreodată ciudat atunci când fanii s-au certat pentru obiecte folosite, precum prosoape folosite, ea a spus: „Nu, pentru că și mie mi-ar fi plăcut sa să am un prosop transpirat de-al lui Rafa (n.r. Rafael Nadal) atunci când eram copil”.

