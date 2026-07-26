Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”

Finala CM 2026 a încins din nou spiritele, după dezvăluirea scrisorii lui Gianni Infantino către președintele Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia, trimisă a doua zi după meci.

Presa din Marea Britanie a reacționat ferm și l-a criticat pe Infantino pentru cuvintele adresate.

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Șeful FIFA i-a transmis lui Tapia un text prin care și-a exprimat admirația față de federația și naționala Argentinei, în ciuda jocului extrem de slab din finala CM 2026, dar și a scandalurilor și violențelor provocate de unii dintre jucători.

Gianni Infantino: „Felicitări pentru acest nou rezultat important pentru fotbalul argentinian”

Scrisoarea lui Infantino a fost făcută publică în Argentina, la scurt timp după ce FIFA a deschis o anchetă în legătură cu violențele „pumelor” de la finalul ultimului act de la Mondial.

„Stimate domnule președinte, ieri, duminică, 19 iulie 2026, pe magnificul stadion New York/New Jersey, Argentina a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială FIFA 2026, după o finală palpitantă împotriva Spaniei. Aș dori să îmi reiterez felicitările cele mai sincere pentru acest nou rezultat important pentru fotbalul argentinian.

Cupa Mondială FIFA 2026 va rămâne în memoria colectivă ca o sărbătoare de neuitat a fotbalului, marcată de meciuri spectaculoase, de apariția unor noi talente, de prezența marilor personalități ale acestui sport și de atmosfera extraordinară trăită în stadioanele pline de suporteri.

Prestația magnifică a echipei Albiceleste a contribuit, de asemenea, în mod decisiv la transformarea acestei ediții într-un eveniment excepțional, care a captivat milioane de pasionați de fotbal din întreaga lume.

Vă rog să transmiteți sincere felicitări tuturor celor care au contribuit la acest rezultat magnific: jucătorilor, antrenorului Lionel Scaloni, precum și staff-ului tehnic și medical și, desigur, numeroșilor suporteri care au însoțit și încurajat echipa pe tot parcursul competiției.

Aceste victorii sunt întotdeauna rodul muncii constante, al profesionalismului și al atenției la detalii, dar și al pasiunii, al dedicării și al iubirii pentru acest sport minunat. Toate acestea prefigurează un viitor foarte promițător și, fără îndoială, vor deschide calea către noi și mari succese pentru fotbalul argentinian.

Vă urez, domnule președinte, toate cele bune pentru următoarele competiții și sper să ne revedem foarte curând. Cu toată prietenia, Gianni Infantino”, se arată în scrisoarea președintelui FIFA.

FOTO. Spania - Argentina 1-0 , finala CM 2026

Presa britanică, reacție dură după dezvăluirea scrisorii

Imediat după publicarea scrisorii, jurnaliștii de la Daily Mail l-au „taxat” pe Infantino pentru cuvintele mari adresate naționalei sud-americane:

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a lăudat fără rușine «profesionalismul» Argentinei, într-o scrisoare total nepotrivită adresată Federației de Fotbal a acestei țări, în ciuda faptului că a deschis o anchetă privind comportamentul echipei argentiniene, după înfrângerea suferită în finala Cupei Mondiale, împotriva Spaniei. Deși scrisorile de felicitare sunt o practică obișnuită după Cupa Mondială, toate cele trei națiuni medaliate primind câte una din partea lui Infantino, alegerea cuvintelor sale este discutabilă. Daily Mail, publicație britanică

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