Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă

Drilon Hazrollaj (22 de ani), extrema dreaptă a Rapidului, va evolua în următorul sezon la FK Tirana.

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Cluburile au ajuns la un acord pentru împrumutul internaționalului kosovar pe o perioadă de un an.

Drilon Hazrollaj pleacă de la Rapid

Fotbalistul a ajuns în Giulești în vara anului 2025, de la FC Malisheva, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

El semnase un contract valabil până la finalul sezonului 2027/28, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an.

Formația din Albania va avea și opțiunea de a-l transfera definitiv la finalul înțelegerii

„FC Rapid și FK Tirana au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj, pe o perioadă de un an, cu opțiune de transfer. Succes, Drilon!”, a transmis clubul giuleștean.

„KF Tirana are plăcerea de a anunța semnarea contractului cu Drilon Hazrollaj, care se alătură clubului sub formă de împrumut de la FC Rapid 1923, cu opțiunea de a achiziționa definitiv drepturile de transfer ale jucătorului.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani, originar din Kosovo, evoluează în linia de atac și sosește după ce a jucat la FC Malisheva și FC Rapid 1923, aducând un plus de varietate lotului alb-albastru pentru noul sezon.

Acordul dintre cele două cluburi include o opțiune pentru KF Tirana de a-l transfera definitiv pe jucător la sfârșitul perioadei de împrumut, în conformitate cu termenii conveniți.

Bine ai venit în familia «alb-albaștrilor», Drilon!

Îți dorim mult succes în tricoul KF Tirana”, se arată și în mesajul transmis de clubul albanez.

Hazrollaj nu a reușit să devină un titular constant la Rapid. În sezonul trecut, kosovarul a bifat 14 apariții în Superliga, doar două dintre ele din postura de titular, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Jucătorul de 1,78 metri este cotat la 400.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Pe postul de extremă dreapta, Daniel Pancu îi are la dispoziție pe Alex Dobre, Olimpiu Moruțan, Rareș Pop și Omar El Sawy. Ocazional, în această poziție pot evolua și Borisav Burmaz sau Antoine Baroan.

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