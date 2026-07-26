Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă
Drilon Hazrollaj. Foto: Sportpictures
Superliga

Nu l-a convins pe Pancu Jucătorul pe care Rapid a plătit aproape un milion de euro, prezentat la noua echipă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 16:41
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 16:41
  • Drilon Hazrollaj (22 de ani), extrema dreaptă a Rapidului, va evolua în următorul sezon la FK Tirana.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cluburile au ajuns la un acord pentru împrumutul internaționalului kosovar pe o perioadă de un an.

Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
Citește și
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice
Citește mai mult
Scenariu de coșmar pentru Red Bull Clauza din contract care i-ar permite lui Verstappen să plece la finalul sezonului! Cum vrea echipa să-l împiedice

Drilon Hazrollaj pleacă de la Rapid

Fotbalistul a ajuns în Giulești în vara anului 2025, de la FC Malisheva, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

El semnase un contract valabil până la finalul sezonului 2027/28, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an.

Formația din Albania va avea și opțiunea de a-l transfera definitiv la finalul înțelegerii

„FC Rapid și FK Tirana au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj, pe o perioadă de un an, cu opțiune de transfer. Succes, Drilon!”, a transmis clubul giuleștean.

„KF Tirana are plăcerea de a anunța semnarea contractului cu Drilon Hazrollaj, care se alătură clubului sub formă de împrumut de la FC Rapid 1923, cu opțiunea de a achiziționa definitiv drepturile de transfer ale jucătorului.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani, originar din Kosovo, evoluează în linia de atac și sosește după ce a jucat la FC Malisheva și FC Rapid 1923, aducând un plus de varietate lotului alb-albastru pentru noul sezon.

Acordul dintre cele două cluburi include o opțiune pentru KF Tirana de a-l transfera definitiv pe jucător la sfârșitul perioadei de împrumut, în conformitate cu termenii conveniți.

Bine ai venit în familia «alb-albaștrilor», Drilon!

Îți dorim mult succes în tricoul KF Tirana”, se arată și în mesajul transmis de clubul albanez.

Hazrollaj nu a reușit să devină un titular constant la Rapid. În sezonul trecut, kosovarul a bifat 14 apariții în Superliga, doar două dintre ele din postura de titular, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Jucătorul de 1,78 metri este cotat la 400.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Pe postul de extremă dreapta, Daniel Pancu îi are la dispoziție pe Alex Dobre, Olimpiu Moruțan, Rareș Pop și Omar El Sawy. Ocazional, în această poziție pot evolua și Borisav Burmaz sau Antoine Baroan.

Citește și

„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Superliga
15:40
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Citește mai mult
„Îi puteți spune Tobi” VIDEO. FC Argeș și-a prezentat jucătorul cu nume imposibil printr-un videoclip inedit: „Nu pot să-l pronunț!”
Atac la șefii lui Dinamo Fostul patron al „câinilor”, furios după transferul lui Gnahore la FCSB: „Cea mai mare greșeală. Și anul trecut au făcut la fel”
Superliga
14:33
Atac la șefii lui Dinamo Fostul patron al „câinilor”, furios după transferul lui Gnahore la FCSB: „Cea mai mare greșeală. Și anul trecut au făcut la fel”
Citește mai mult
Atac la șefii lui Dinamo Fostul patron al „câinilor”, furios după transferul lui Gnahore la FCSB: „Cea mai mare greșeală. Și anul trecut au făcut la fel”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
tirana transfer liga 1 rapid Drilon Hazrollaj
Știrile zilei din sport
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO.  Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
Diverse
26.07
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO. Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
Citește mai mult
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO.  Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Superliga
26.07
„Sufăr alături de toată lumea” Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Citește mai mult
„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
 Inter, victorie în primul amical  VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
Stranieri
26.07
Inter, victorie în primul amical VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
Citește mai mult
 Inter, victorie în primul amical  VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Superliga
26.07
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Citește mai mult
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:58
„Mihai Stoica nu m-a respectat” Anderson Ceara, „săgeți” lansate după transferul ratat la FCSB: „Am avut oferte mai bune”
„Mihai Stoica nu m-a respectat” Anderson Ceara, „săgeți” lansate după transferul ratat la FCSB: „Am avut oferte mai bune”
23:26
„O fac împotriva noastră” Gigi Becali acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”
„O fac împotriva noastră” Gigi Becali  acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”
22:57
„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”
„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”
23:03
„N-aveam cum să refuz” Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”
„N-aveam cum să refuz”   Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Conference League
26.07
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Citește mai mult
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Superliga
26.07
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Citește mai mult
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Campionatul Mondial
26.07
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Citește mai mult
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic
B365
24.07
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic
Citește mai mult
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share