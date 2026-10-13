Infantino, scandal după scandal FIFA a închiriat un birou în clădirea lui Donald Trump. 41.000 de dolari pe lună pentru un birou nefolosit! +7 foto
Gianni Infantino și Donald Trump
Campionate

Infantino, scandal după scandal FIFA a închiriat un birou în clădirea lui Donald Trump. 41.000 de dolari pe lună pentru un birou nefolosit!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 21:30
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 21:31
  • Relația Gianni Infantino - Donald Trump a născut un nou scandal, generat de o tranzacție imobiliară între FIFA și o companie deținută de actualul președinte al SUA.
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Șeful FIFA a închiriat un spațiu în Trump Tower din New York, într-o înțelegere de milioane de dolari, chiar dacă forul internațional nu se folosește neapărat de imobilul respectiv.

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Relația Infantino - Trump a generat un nou scandal

Înțelegerea dintre cele două părți ar fi fost încheiată în iunie 2025, cu un an înainte de CM 2026, competiție în cursul căreia relația apropiată dintre șeful FIFA și președinte SUA a creat numeroase controverse, cel mai faimos fiind „cazul Balogun”.

Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, însă forul internațional a cedat la presiunile lui Donald Trump, după ce președintele SUA a recunoscut că l-a sunat pe Infantino.

FIFA a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun, iar acesta a fost titular cu Belgia.

FIFA a închiriat un birou în Trump Tower

Ce s-a întâmplat concret? FIFA a închiriat un birou la etajul 17 al clădirii Trump Tower, printr-un contract valabil pe 7 ani, în sumă de aproximativ 4 milioane de dolari, adică aproximativ 41.000 de dolari pe lună, conform documentelor consultate de nytimes.com.

Tranzacția s-a realizat prin intermediul filialei FIFA Americas Incorporation, care a plătit suma către compania Trump Tower Commercial LLC, administrată de Eric Trump, fiul președintelui american.

Mutarea ar fi provocat îngrijorări inclusiv în rândul conducerii FIFA, întrucât spațiul închiriat este în mare parte gol și neutilizat, forul mondial nepărând să aibă neapărat nevoie de el.

„FIFA plătește o chirie la prețul pieței pentru aceste facilități și respectă întreaga legislație locală”, a explicat forul mondial, potrivit ziarului Le Monde.

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Gianni Infantino a intrat în dizgrația multor lideri din fotbalul mondial, după ce în vară a încercat vânzarea unei cote din drepturile pentru Cupa Mondială către un investitor privat.

Nu este nici măcar primul scandal de astăzi în care este implicat șeful FIFA. The Times a dezvăluit că acesta a fost plătit suplimentar, prin venituri nedeclarate, de către FWC2026 US Inc, compania care a organizat CM 2026, încasând aproximativ 1,76 milioane de dolari, pe lângă cele peste 4,5 milioane făcute publice.

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