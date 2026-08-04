Ferran Torres vs Trump FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul președintelui SUA: „A fost amuzant”

Ferran Torres (26 de ani), eroul Spaniei din finala CM 2026 contra Argentinei, scor 1-0, a vorbit în premieră despre controversa legată de șapca „Make Spain Great Again” ( Să facem Spania măreață din nou ) pe care a purtat-o la parada de pe străzile Madridului.

) pe care a purtat-o la parada de pe străzile Madridului. Spania și-a adjudecat cel de-al doilea titlu mondial din istorie după ce a învins Argentina în ultimul act. Unicul gol a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106.

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Jucătorul Barcelonei a declarat, luni, că șapca cu sloganul „Make Spain Great Again”, pe care a purtat-o în timpul paradei dedicate câștigării Cupei Mondiale, nu avea nicio conotație politică și reflecta doar dorința sa de a-și vedea naționala din nou campioană mondială.

Mesajul este o adaptare a sloganului politic „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou), utilizat de Donald Trump în campaniile sale electorale.

Ferran Torres: „Nu avea nicio legătură cu politica”

Atât dreapta politică din SUA, cât și Trump s-au folosit de șapcă pentru a susține că Torres îl susține pe președintele SUA.

„A fost un moment amuzant, pentru că n-a avut nicio legătură cu politica. Sincer, nu știu nimic despre politică. A fost doar pentru a vedea Spania din nou în vârf, câștigând Cupa Mondială.

Și am vrut doar să mă distrez cu prietenii mei, cu familia mea, fără nicio legătură cu politica”, a declarat Torres într-un interviu acordat postului TV american CNN, când a fost întrebat despre controversa legată de șapcă.

Collins: You were later seen wearing a red make Spain great again hat.



Ferran Torres: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics because honestly, I don't know about politics. It was just to be able to see Spain again on the top, winning the world cup. pic.twitter.com/XVtqy9oFbe — Acyn (@Acyn) August 4, 2026

Controversa legată de șapcă s-a intensificat după ce Casa Albă a postat pe X mesajul „Toată lumea vrea să se alăture mișcării”, distribuind un videoclip cu Torres din timpul paradei.

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Pleacă de la Barcelona?

În timpul turneului său media din Statele Unite, Torres a vorbit și despre posibilitatea plecării de la Barcelona în această vară, declarând că așteaptă să „ia decizia corectă” cu privire la viitorul său.

„Am un contract cu Barcelona, dar în fotbal nu se știe niciodată. Aștept să iau decizia potrivită. Încă nu știu”, a declarat Torres într-un interviu pentru NBC.

Ferran Torres a adunat 65 de selecții pentru naționala Spaniei, reușind să înscrie 25 de goluri și să ofere 9 pase decisive.

Cifrele lui Ferran Torres la CM 2026: un singur meci titular, un singur gol

Până la finală, Ferran Torres nu avusese un rol de prim-plan. După ce a fost titular în primul meci din grupă, cu Capul Verde (0-0), atacantul Barcelonei a devenit una dintre armele lui Luis de la Fuente din postura de rezervă.

A existat și un val de critici în presa spaniolă pentru prestațiile sale, însă selecționerul Luis de la Fuente a continuat să aibă încredere în el, iar răbdarea i-a fost răsplătită în cel mai important moment al turneului.

Golul victoriei a venit după o fază construită cu răbdare de spanioli.

Pedro Porro a centrat în careu, Nico Williams a deviat mingea cu capul, iar Ferran Torres, aflat excelent poziționat la câțiva metri de poartă, a șutat din prima cu piciorul stâng sub transversală, fără nicio șansă pentru Emiliano Martinez.

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