Ferran Torres vs Trump FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul președintelui SUA: „A fost amuzant” +5 foto
Ferran Torres a vorbit despre șapca sa FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Campionatul Mondial

Ferran Torres vs Trump FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul președintelui SUA: „A fost amuzant”

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 13:04
  • Ferran Torres (26 de ani), eroul Spaniei din finala CM 2026 contra Argentinei, scor 1-0, a vorbit în premieră despre controversa legată de șapca „Make Spain Great Again” (Să facem Spania măreață din nou) pe care a purtat-o la parada de pe străzile Madridului.
  • Spania și-a adjudecat cel de-al doilea titlu mondial din istorie după ce a învins Argentina în ultimul act. Unicul gol a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jucătorul Barcelonei a declarat, luni, că șapca cu sloganul „Make Spain Great Again”, pe care a purtat-o în timpul paradei dedicate câștigării Cupei Mondiale, nu avea nicio conotație politică și reflecta doar dorința sa de a-și vedea naționala din nou campioană mondială.

Mesajul este o adaptare a sloganului politic „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou), utilizat de Donald Trump în campaniile sale electorale.

„Eroul fasciștilor și al al elitelor privilegiate” Ferran Torres urmărește un jurnalist care a făcut comentarii controversate despre Lamine Yamal 
Citește și
„Eroul fasciștilor și al al elitelor privilegiate” Ferran Torres urmărește un jurnalist care a făcut comentarii controversate despre Lamine Yamal
Citește mai mult
„Eroul fasciștilor și al al elitelor privilegiate” Ferran Torres urmărește un jurnalist care a făcut comentarii controversate despre Lamine Yamal 

Ferran Torres: „Nu avea nicio legătură cu politica”

Atât dreapta politică din SUA, cât și Trump s-au folosit de șapcă pentru a susține că Torres îl susține pe președintele SUA.

Galerie foto (5 imagini)

Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again”
+5 Foto
labels.photo-gallery

„A fost un moment amuzant, pentru că n-a avut nicio legătură cu politica. Sincer, nu știu nimic despre politică. A fost doar pentru a vedea Spania din nou în vârf, câștigând Cupa Mondială.

Și am vrut doar să mă distrez cu prietenii mei, cu familia mea, fără nicio legătură cu politica”, a declarat Torres într-un interviu acordat postului TV american CNN, când a fost întrebat despre controversa legată de șapcă.

Controversa legată de șapcă s-a intensificat după ce Casa Albă a postat pe X mesajul „Toată lumea vrea să se alăture mișcării”, distribuind un videoclip cu Torres din timpul paradei.

Pleacă de la Barcelona?

În timpul turneului său media din Statele Unite, Torres a vorbit și despre posibilitatea plecării de la Barcelona în această vară, declarând că așteaptă să „ia decizia corectă” cu privire la viitorul său.

„Am un contract cu Barcelona, dar în fotbal nu se știe niciodată. Aștept să iau decizia potrivită. Încă nu știu”, a declarat Torres într-un interviu pentru NBC.

Ferran Torres a adunat 65 de selecții pentru naționala Spaniei, reușind să înscrie 25 de goluri și să ofere 9 pase decisive.

Cifrele lui Ferran Torres la CM 2026: un singur meci titular, un singur gol

Până la finală, Ferran Torres nu avusese un rol de prim-plan. După ce a fost titular în primul meci din grupă, cu Capul Verde (0-0), atacantul Barcelonei a devenit una dintre armele lui Luis de la Fuente din postura de rezervă.

A existat și un val de critici în presa spaniolă pentru prestațiile sale, însă selecționerul Luis de la Fuente a continuat să aibă încredere în el, iar răbdarea i-a fost răsplătită în cel mai important moment al turneului.

Golul victoriei a venit după o fază construită cu răbdare de spanioli.

Pedro Porro a centrat în careu, Nico Williams a deviat mingea cu capul, iar Ferran Torres, aflat excelent poziționat la câțiva metri de poartă, a șutat din prima cu piciorul stâng sub transversală, fără nicio șansă pentru Emiliano Martinez.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
Superliga
10:38
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
Citește mai mult
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
Prețul promovării: insolvența Au ajuns în colaps financiar după două sezoane în Liga 1 : „Alte standarde, alte costuri”
Liga 2
05:00
Prețul promovării: insolvența Au ajuns în colaps financiar după două sezoane în Liga 1: „Alte standarde, alte costuri”
Citește mai mult
Prețul promovării: insolvența Au ajuns în colaps financiar după două sezoane în Liga 1 : „Alte standarde, alte costuri”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
spania donald trump cm 2026 ferran torres sapca
Știrile zilei din sport
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Alte sporturi
09:54
„Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!” Apel disperat, înecat în lacrimi, în direct la TV + Răspunsul premierului
Citește mai mult
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Special
06:45
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Citește mai mult
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Superliga
04.08
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Citește mai mult
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Superliga
04.08
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Citește mai mult
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:11
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit care e grija lui principală
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit  care e grija lui principală
17:02
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
16:42
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
16:30
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Top stiri
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Superliga
04.08
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Citește mai mult
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Tenis
10:22
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Citește mai mult
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Campionate
04.08
Legende ale fotbalului și mii de oameni Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Citește mai mult
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
B365
05:40
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
Citește mai mult
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 18 rapid 13 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share