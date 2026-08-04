Tragedie în UFC Un luptător a murit la doar 34 de ani, după ce ar fi suferit un infarct în somn

- Tragedie în UFC. Luptătorul brazilian Allan Nascimento a decedat la vârsta de 34 de ani, după ce ar fi suferit un atac de cord în somn.
Vestea tragică a fost anunțată de compania condusă de Dana White, prin intermediul rețelelor de socializare.
Allan Nascimento a murit la 34 de ani, după ce a suferit un atac de cord
UFC a precizat că luptătorul în vârstă de 34 de ani a fost găsit inconștient luni dimineață, iar resuscitarea sa nu a fost posibilă, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical venit la fața locului.
„În această dimineață, luni, 3 august, luptătorul nostru de la categoria muscă a fost găsit în stare de inconștiență după ce ar fi suferit un atac de cord în somn. În ciuda eforturilor echipei medicale sosite la fața locului, acesta a fost declarat decedat.
Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii, colegii de echipă și toți cei apropiați lui Allan în această perioadă extrem de dificilă”, a transmis UFC.
Cine a fost Allan Nascimento
Născut pe 11 septembrie 1991, la Sao Paulo, Nascimento s-a apucat de Muay Thai la vârsta de 15 ani.
În 2011, a debutat la profesioniști și a acumulat un palmares de 17-4 înainte de a fi invitat de Dana White la Contender Series Brazilia. A pierdut lupta împotriva lui Raulian Paiva.
Prima sa luptă în UFC a avut loc pe 30 octombrie 2021, când a fost învins de Tagir Ulanbekov. Ultima sa apariție în octogon a fost pe 20 iunie, împotriva lui Mitch Raposo, la UFC Vegas 119.
De-a lungul carierei sale, Allan Nascimento a bifat 29 de lupte la profesioniști. A câștigat 22 și a pierdut 7. Era poreclit „Puro Osso”, expresie care vine din limba portugheză și se traduce prin „numai piele și os”
Brazilianul lasă în urmă o soție și doi copii.