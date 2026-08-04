Tragedie în UFC Un luptător a murit la doar 34 de ani, după ce ar fi suferit un infarct în somn

Tragedie în UFC. Luptătorul brazilian Allan Nascimento a decedat la vârsta de 34 de ani, după ce ar fi suferit un atac de cord în somn.

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Vestea tragică a fost anunțată de compania condusă de Dana White, prin intermediul rețelelor de socializare.

Allan Nascimento a murit la 34 de ani, după ce a suferit un atac de cord

UFC a precizat că luptătorul în vârstă de 34 de ani a fost găsit inconștient luni dimineață, iar resuscitarea sa nu a fost posibilă, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical venit la fața locului.

„În această dimineață, luni, 3 august, luptătorul nostru de la categoria muscă a fost găsit în stare de inconștiență după ce ar fi suferit un atac de cord în somn. În ciuda eforturilor echipei medicale sosite la fața locului, acesta a fost declarat decedat.

Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii, colegii de echipă și toți cei apropiați lui Allan în această perioadă extrem de dificilă”, a transmis UFC.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Cine a fost Allan Nascimento

Născut pe 11 septembrie 1991, la Sao Paulo, Nascimento s-a apucat de Muay Thai la vârsta de 15 ani.

În 2011, a debutat la profesioniști și a acumulat un palmares de 17-4 înainte de a fi invitat de Dana White la Contender Series Brazilia. A pierdut lupta împotriva lui Raulian Paiva.

Prima sa luptă în UFC a avut loc pe 30 octombrie 2021, când a fost învins de Tagir Ulanbekov. Ultima sa apariție în octogon a fost pe 20 iunie, împotriva lui Mitch Raposo, la UFC Vegas 119.

De-a lungul carierei sale, Allan Nascimento a bifat 29 de lupte la profesioniști. A câștigat 22 și a pierdut 7. Era poreclit „Puro Osso”, expresie care vine din limba portugheză și se traduce prin „numai piele și os”

Brazilianul lasă în urmă o soție și doi copii.

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