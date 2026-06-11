„Nu suntem regii lumii” Președintele FIFA a încercat să ascundă scandalurile de la Mondial
Gianni Infantino, la Mexico City, cu o zi înainte de startul CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Nu suntem regii lumii” Președintele FIFA a încercat să ascundă scandalurile de la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 15:59
  • Gianni Infantino a găsit scuze pentru că nu a putut împiedica interzicerea în Statele Unite a unui arbitru selectat pentru Campionatul Mondial: „Nu controlăm totul”. 
  • Ce a spus șeful FIFA despre prețurile biletelor. 
  • Plus apelul făcut de Infantino la președintele Algeriei pentru jurnalstul sportiv arestat. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gianni Infantino, 56 de ani, din 2016 președintele FIFA, a încercat să stingă scandalurile legate de Campionatul Mondial într-o conferință de presă care a durat o oră la Mexico City, miercuri seară.

„Nu ne gândim la soccer aici” Ce meci nu va rata Donald Trump la CM 2026 și ce va face președintele SUA la deschidere
Citește și
„Nu ne gândim la soccer aici” Ce meci nu va rata Donald Trump la CM 2026 și ce va face președintele SUA la deschidere
Citește mai mult
„Nu ne gândim la soccer aici” Ce meci nu va rata Donald Trump la CM 2026 și ce va face președintele SUA la deschidere

Infantino: „E regretabil ce i s-a întâmplat arbitrului somalez”

În primul rând, subiectul „Omar Artan”. Somalezul în vârstă de 34 de ani, cel mai bun arbitru african în 2025, care urma să fie primul „central” din țara sa la turneul final, a fost interzis în SUA.

Artan a fost primit ca un erou în capitala Mogadishu. Mii de oameni l-au întâmpinat pe un stadion, scandându-i numele. L-au purtat pe brațe!

Omar Artan, aclamat pe stadionul din Mogadishu. Foto: Imago Omar Artan, aclamat pe stadionul din Mogadishu. Foto: Imago
Omar Artan, aclamat pe stadionul din Mogadishu. Foto: Imago

„Este regretabil ce i s-a întâmplat arbitrului somalez, dar nu controlăm totul”, a declarat Infantino, conform talkSPORT.

„Încercăm, discutăm, vom vedea”, a continuat avocatul elvețiano-italian.

„Uneori e bine să ne relaxăm, să încercăm să găsim soluții. Dacă începem imediat să urlăm apare efectul opus.

Căutăm mereu soluții, dar este important să înțelegem că nu suntem regii lumii, capabili să dicteze guvernelor și forțelor de poliție. Suntem o organizație sportivă”.

Infantino, apel pentru eliberarea jurnalistului francez închis în Algeria

A mutat puțin atenția de la controversele Mondialului, vorbind despre jurnalistul francez aflat de un an într-o închisoare din Algeria.

„Există un loc liber, cel al lui Christophe Gleizes, singurul ziarist sportiv închis în lume”, a afirmat Infantino, care i-a oferit și lui Gleizes o acreditare la CM 2026.

A făcut un apel la președintele algerian Abdelmadjid Tebboune, 80 de ani.

Părinții lui Christophe Gleizes, cerând eliberarea jurnalistului în aprilie, pe stadionul din Lens. Foto: Imago Părinții lui Christophe Gleizes, cerând eliberarea jurnalistului în aprilie, pe stadionul din Lens. Foto: Imago
Părinții lui Christophe Gleizes, cerând eliberarea jurnalistului în aprilie, pe stadionul din Lens. Foto: Imago

„Sper, sincer, ca într-un act de mare umanitate să i se acorde grațiere prezidențială. Și mai sper chiar să ni se alăture în timpul turneului”.

Potrivit L’Equipe, Gleizes a fost reținut pe 28 mai 2024 la Tizi Ouzou, în timpul unui reportaj despre clubul local JS Kabylie.

Pe 29 iunie 2025, a fost condamnat la 7 ani după gratii. Două acuzații: „Apologie a terorismului” și „deținere de publicații în scopuri propagandistice împotriva interesului național”.

Infantino a ascuns scandalul biletelor: „Cererea a fost fără precedent”

Infantino nu a scăpat de subiectul aprins al biletelor. A ocolit prețurile mari fixate de FIFA (ajungând la 32.970 de dolari pentru finala CM) și a evidențiat doar cele mai ieftine tichete (60$), introduse după declanșarea scandalului.

„Am vândut peste șase milioane de bilete până acum și mai sunt unele disponibile, deoarece trebuie întotdeauna să rezervăm o parte pentru echipele care se califică în tururile eliminatorii.

Bilete la Mondialul organizat în SUA, Canada și Mexic. Fotomontaj GOLAZO.ro Bilete la Mondialul organizat în SUA, Canada și Mexic. Fotomontaj GOLAZO.ro
Bilete la Mondialul organizat în SUA, Canada și Mexic. Fotomontaj GOLAZO.ro

Cererea a fost fără precedent, absolut incredibilă, de peste zece ori mai mare.

Prețul biletului de 60 de dolari este cel mai mic într-o comparație cu toate meciurile playoffurilor sportive americane, iar prețul nostru mediu, sub 500 de dolari, este de asemenea cel mai mic dacă facem o paralelă cu sporturile americane”.

Prețul de pornire este de 60 de dolari. Asta e piața. Dacă l-ai fi vândut la un preț mai mic, ar fi ajuns pe piețele secundare la prețuri mult mai mari Gianni Infantino, președintele FIFA

Citește și

„M-aș fi dus la Teheran să-i iau!” Infantino, despre cel mai aprins subiect la CM 2026. Amenințarea Iranului și cererea legată de LGBTQ+
Campionatul Mondial
13:09
„M-aș fi dus la Teheran să-i iau!” Infantino, despre cel mai aprins subiect la CM 2026. Amenințarea Iranului și cererea legată de LGBTQ+
Citește mai mult
„M-aș fi dus la Teheran să-i iau!” Infantino, despre cel mai aprins subiect la CM 2026. Amenințarea Iranului și cererea legată de LGBTQ+
Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026
Campionatul Mondial
11:45
Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026
Citește mai mult
Meciuri de peste 4 ore la Mondial?! Cum arată protocolul FIFA și al autorităților din SUA și Mexic pentru partidele de la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
FIFA Campionatul Mondial gianni infantino presedinte
Știrile zilei din sport
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
10:28
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Campionatul Mondial
12:26
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Citește mai mult
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial
11:57
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
15:53
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
14:48
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
14:27
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Top stiri
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Campionatul Mondial
11:17
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Citește mai mult
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Campionate
11:28
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Campionatul Mondial
10:51
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Citește mai mult
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
B365
06:09
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 24 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
12.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share