„Nu suntem regii lumii” Președintele FIFA a încercat să ascundă scandalurile de la Mondial

Gianni Infantino a găsit scuze pentru că nu a putut împiedica interzicerea în Statele Unite a unui arbitru selectat pentru Campionatul Mondial: „Nu controlăm totul”.

Ce a spus șeful FIFA despre prețurile biletelor.

Plus apelul făcut de Infantino la președintele Algeriei pentru jurnalstul sportiv arestat.

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Gianni Infantino, 56 de ani, din 2016 președintele FIFA, a încercat să stingă scandalurile legate de Campionatul Mondial într-o conferință de presă care a durat o oră la Mexico City, miercuri seară.

Infantino: „E regretabil ce i s-a întâmplat arbitrului somalez”

În primul rând, subiectul „Omar Artan”. Somalezul în vârstă de 34 de ani, cel mai bun arbitru african în 2025, care urma să fie primul „central” din țara sa la turneul final, a fost interzis în SUA.

Interogat 11 ore pe aeroportul din Miami, apoi ținut închis alte ore într-o celulă înainte de a fi trimis înapoi la Istanbul, de unde venise. Explicația americanilor: ar avea legături cu suspecți membri ai unei organizații teroriste. Fără a se prezenta vreo dovadă.

Artan a fost primit ca un erou în capitala Mogadishu. Mii de oameni l-au întâmpinat pe un stadion, scandându-i numele. L-au purtat pe brațe!

Omar Artan, aclamat pe stadionul din Mogadishu. Foto: Imago

„Este regretabil ce i s-a întâmplat arbitrului somalez, dar nu controlăm totul”, a declarat Infantino, conform talkSPORT.

„Încercăm, discutăm, vom vedea”, a continuat avocatul elvețiano-italian.

Thousands of people began to gather at Stadium Mogadishu, where the renowned Somali international referee and CAF Referee of the Year, Omar Artan, is set to be welcomed. pic.twitter.com/JhG0Mqw6zP — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

„Uneori e bine să ne relaxăm, să încercăm să găsim soluții. Dacă începem imediat să urlăm apare efectul opus.

Căutăm mereu soluții, dar este important să înțelegem că nu suntem regii lumii, capabili să dicteze guvernelor și forțelor de poliție. Suntem o organizație sportivă”.

Infantino, apel pentru eliberarea jurnalistului francez închis în Algeria

A mutat puțin atenția de la controversele Mondialului, vorbind despre jurnalistul francez aflat de un an într-o închisoare din Algeria.

„Există un loc liber, cel al lui Christophe Gleizes, singurul ziarist sportiv închis în lume”, a afirmat Infantino, care i-a oferit și lui Gleizes o acreditare la CM 2026.

A făcut un apel la președintele algerian Abdelmadjid Tebboune, 80 de ani.

Părinții lui Christophe Gleizes, cerând eliberarea jurnalistului în aprilie, pe stadionul din Lens. Foto: Imago

„Sper, sincer, ca într-un act de mare umanitate să i se acorde grațiere prezidențială. Și mai sper chiar să ni se alăture în timpul turneului”.

Potrivit L’Equipe, Gleizes a fost reținut pe 28 mai 2024 la Tizi Ouzou, în timpul unui reportaj despre clubul local JS Kabylie.

Pe 29 iunie 2025, a fost condamnat la 7 ani după gratii. Două acuzații: „Apologie a terorismului” și „deținere de publicații în scopuri propagandistice împotriva interesului național”.

Infantino a ascuns scandalul biletelor: „Cererea a fost fără precedent”

Infantino nu a scăpat de subiectul aprins al biletelor. A ocolit prețurile mari fixate de FIFA (ajungând la 32.970 de dolari pentru finala CM) și a evidențiat doar cele mai ieftine tichete (60$), introduse după declanșarea scandalului.

„Am vândut peste șase milioane de bilete până acum și mai sunt unele disponibile, deoarece trebuie întotdeauna să rezervăm o parte pentru echipele care se califică în tururile eliminatorii.

Bilete la Mondialul organizat în SUA, Canada și Mexic. Fotomontaj GOLAZO.ro

Cererea a fost fără precedent, absolut incredibilă, de peste zece ori mai mare.

Prețul biletului de 60 de dolari este cel mai mic într-o comparație cu toate meciurile playoffurilor sportive americane, iar prețul nostru mediu, sub 500 de dolari, este de asemenea cel mai mic dacă facem o paralelă cu sporturile americane”.

Prețul de pornire este de 60 de dolari. Asta e piața. Dacă l-ai fi vândut la un preț mai mic, ar fi ajuns pe piețele secundare la prețuri mult mai mari Gianni Infantino, președintele FIFA

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