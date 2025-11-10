„Nimeni nu mă întreabă asta” VIDEO: A fost cea mai rapidă femeie din lume, dar acum abia mai poate coborî scările

Marion Jones (50 de ani), mare vedetă a atletismului american la începutul secolului, a dezvăluit cu ce dificultăți se confruntă în prezent.

Fosta atletă a pierdut cele 5 medalii olimpice cucerite la Sydney 2000, după ce s-a aflat în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de dopaj din istoria sportului.

Jones a cucerit 5 medalii la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000) și 3 la Mondialele de la Edmonton (2001), însă acestea i-au fost retrase din cauza implicării în „afacerea Balco”: dopajul unui grup de sportivi cu o substanță nouă, THG.

Marion Jones: „Nimeni nu mă întreabă ce fac genunchii mei”

În 2020, Jones a fost diagnosticată cu neuromielită optică, care a lăsat-o temporar paralizată și fără capacitatea de a se deplasa.

„Am fost internată într-un centru de reabilitare pentru a învăța să merg din nou. A fost devastator să aflu că sufeream de o boală autoimună”, a declarat Jones la începutul acestui an, potrivit Daily Mail.

Neuromielita optică este o boală autoimună rară care atacă sistemul nervos central și afectează în principal nervii optici și măduva spinării, scrie synevo.ro.

Acum, Jones a postat pe Instagram un videoclip în care se chinuie să coboare scările, punând cu grijă un picior în fața celuilalt și ținându-se de balustradă.

„Lumea îmi spune mereu «Ești cumva Marion Jones?! Cândva erai cea mai rapidă femeie din lume!», dar niciodată nu mă întreabă «Ce-ți mai fac genunchii?»” , a scris fosta atletă pe filmare, adăugând în descriere „Genunchii atârnă de un fir, prieteni… dar încă stăm în picioare”.

Americanca nu este singura figură importantă din lumea atletismului care se confruntă în prezent cu asemenea probleme. Legendarul Usain Bolt (39 de an) a dezvăluit la jumătatea lunii septembrie, într-un interviu pentru The Telegraph, că „atunci când urc scările rămân fără suflare”.

Marion Jones (foto: IMAGO)

A fost la închisoare: „Acum încerc să le dau copiilor mei un exemplu”

Pe lângă sancțiunile primite în urma scandalului de dopaj din atletism, americanca a petrecut și 6 luni în închisoare, după ce a comis sperjur în fața autorităților federale. A fost închisă și pentru fraudă și spălare de bani.

Fosta atletă a dezvăluit că a petrecut 49 de zile în izolare pentru o luptă cu o altă deținută.

„Sunt zile în care sunt recunoscătoare pentru aceste lucruri, pentru că m-au făcut mai puternică, mai echilibrată și fără ele nu aș fi ceea ce sunt astăzi.

Nu mă pot întoarce înapoi și să schimb lucrurile, dar încerc să le dau copiilor mei un exemplu că trebuie să ai curaj, chiar dacă ești criticat pentru asta”, povestea Jones la începutul anului, potrivit Marca.

Victor Conte, bărbatul acuzat că i-ar fi furnizat americancei substanțele dopante pe care le consuma, a murit săptămâna trecută, la 75 de ani.

Marion Jones a putut păstra doar medaliile cucerite la CM 1997 (aur la 100m și 4x100m), CM 1999 (aur la 100m și bronz la săritura în lungime), Cupa Continentală din 1998 (aur la 100m și 200m) și Goodwill Games din 1998 (aur la 100m și 200m).

