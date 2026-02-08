Miliardele de dolari din jurul Super Bowl Finala campionatului de fotbal american e o mașinărie de făcut bani » Sumele uriașe încasate anual de NFL
Super Bowl FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Alte sporturi

Miliardele de dolari din jurul Super Bowl Finala campionatului de fotbal american e o mașinărie de făcut bani » Sumele uriașe încasate anual de NFL

Adrian Cochino
Publicat: 08.02.2026, ora 17:26
  • Super Bowl este o uriașă afacere: sute de milioane de dolari în venituri locale, aproximativ 5.000 de locuri de muncă și aproximativ 400 de milioane de dolari din vânzarea biletelor pentru NFL
  • Reclame și pariuri: aproximativ 10 milioane de dolari pentru o reclamă de 30 de secunde și aproximativ 1,76 miliarde de dolari din pariuri legale.
  • Spectacolul de la pauză: artiștii sunt plătiți puțin, dar beneficiază de o expunere mediatică uriașă și de creșterea popularității pe platformele de streaming.
  • Finala din acest an e între Seattle Seahawks și New England Patriots.

Super Bowl, finala NFL, campionatul de fotbal american, este cel mai urmărit eveniment sportiv din America, atrăgând peste 100 de milioane de telespectatori în ultimii ani.

Miliardele de dolari din jurul Super Bowl

Spectacolul din pauza meciului este și el unul dintre cele mai cunoscute evenimente din lumea divertismentului. Iar reclamele difuzate în timpul transmisiunii sunt frecvent subiectul unor ample dezbateri.

Prin urmare, putem vorbi despre unul dintre cele mai influente evenimente sportive anuale din punct de vedere comercial, nu doar din SUA, ci din întreaga lume.

Dincolo de audiența sa masivă, Super Bowl servește și ca motor economic pentru orașul gazdă și pentru întreaga țară, generând venituri enorme din toate sursele, de la vânzarea biletelor la rezervări de hoteluri, creând locuri de muncă și aducând bani în vistieria statului.

Finala NFL de anul trecut din New Orleans a generat o producție economică totală estimată la 1,25 miliarde de dolari în întregul stat, potrivit unui studiu al Universității de Stat din Louisiana.

Această cifră nu include o serie de alte sume, de la bonusurile primite de jucători până la milioanele cheltuite de agenții de publicitate.

Actuala finală NFL, între New England Patriots și Seattle Seahawks, va avea loc duminică și este de așteptat să aibă, de asemenea, un impact economic spectaculos.

FOTO Imago FOTO Imago
FOTO Imago

Turismul, o sursă majoră de venituri

Meciul de duminică va avea loc pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, fiind a doua oară când stadionul găzduiește acest eveniment din 2016.

Se preconizează că zona va fi invadată de oameni care vor veni pentru eveniment, Odată cu ei va exista un aflux masiv de bani.

Un studiu realizat de Comitetul Gazdă din Bay Area a estimat că evenimentul va genera între 370 și 630 de milioane de dolari în venituri în întreaga zonă, venituri alimentate în mare parte de cei peste 90.000 de vizitatori care vor veni din afara Bay Area.

Pe lângă cheltuielile directe ale acestor vizitatori pentru o serie de atracții și servicii, calculele comitetului includ și banii pe care echipele care joacă sunt așteptate să îi cheltuiască pentru cazarea, hrănirea și transportul jucătorilor și al personalului, precum și costurile logistice asociate meciului și evenimentelor conexe.

Oamenii care au vizitat Louisiana pentru Super Bowl-ul de anul trecut au contribuit în total cu puțin peste 500 de milioane de dolari în acest stat, potrivit studiului LSU, în timp ce vânzătorii asociați cu meciul au adăugat aproximativ încă 180 de milioane de dolari.

Locuri de muncă

Meciul din acest an va crea, de asemenea, aproximativ 5.000 de locuri de muncă în Bay Area în diferite industrii, potrivit studiului comitetului gazdă.

Se estimează că, ca parte a impactului economic mai larg în zonă, evenimentul va genera aproximativ 300 de milioane de dolari din venituri din muncă.

Veniturile guvernului

O altă parte din veniturile totale pe care zona gazdă le va obține din acest eveniment va reveni guvernului din California și administrațiilor locale.

Comitetul gazdă din Bay Area a estimat că aceste administrații vor înregistra venituri fiscale de aproximativ 16 milioane de dolari.

O mare parte din veniturile și vânzările asociate cu Super Bowl sunt supuse impozitelor statale și locale.

Veniturile fiscale din meciul de anul trecut din New Orleans, de exemplu, au ajuns la un total de peste 80 de milioane de dolari, potrivit studiului LSU.

Vânzarea biletelor

Cu peste 60.000 de fani ai fotbalului american care vor urmări marele meci de duminică, Andrew Zimbalist, profesor de economie la Smith College, a estimat pentru CNBC că NFL va obține venituri de aproape 400 de milioane de dolari numai din vânzarea biletelor și a lojelor de lux.

Liga a stabilit prețul de pornire al biletelor la aproximativ 6.000 de dolari, dar există semne care sugerează că prețurile sunt în scădere.

Potrivit TicketData, prețul actual al unei perechi de bilete este de aproximativ 4.300 de dolari, o scădere bruscă față de cei peste 6.000 de dolari de la începutul acestei luni.

Seattle Seahawks FOTO Imago Seattle Seahawks FOTO Imago
Seattle Seahawks FOTO Imago

Reclame

Reclamele difuzate în pauzele publicitare ale Super Bowl sunt la fel de relevante din punct de vedere cultural ca meciul în sine.

Iar companiile plătesc sume considerabile pentru a-și difuza reclamele în timpul transmisiunii.

Potrivit Bloomberg, un spot publicitar de 30 de secunde difuzat în timpul Super Bowl a ajuns la 10 milioane de dolari în acest an, o creștere de peste 2 milioane de dolari față de anul trecut.

Pe lângă banii pe care îi investesc pentru a-și asigura spotul, agențiile de publicitate cheltuiesc milioane de dolari suplimentari pentru a-și produce reclamele, pentru a găsi vedete care să le promoveze și pentru a promova reclamele.

Unele agenții de publicitate lansează în avans reclamele sau mici teasere înainte de meci, pentru a genera discuții pe rețelele de sociale.

Banii jucătorilor

Doar o singură echipă va ieși victorioasă din Super Bowl. Dar fiecare jucător a câștigat deja un bonus semnificativ.

Conform acordului colectiv de muncă al NFL, fiecare jucător din echipa câștigătoare va primi 178.000 de dolari, în timp ce fiecare jucător din echipa învinsă va primi 103.000 de dolari.

Aceasta reprezintă o creștere de 7.000 de dolari pentru fiecare grup față de sumele acordate jucătorilor participanți la meciul din 2025, iar sumele vor continua să crească în sezonul următor.

Premiul în bani al Super Bowl se adaugă la salariile de bază de milioane de dolari pe care le primesc jucătorii, precum și la bonusurile pe care le primesc pe tot parcursul sezonului pentru depășirea anumitor praguri.

De exemplu, fundașul defensiv al New England Patriots, Milton Williams, are un contract pe patru ani, în valoare de 104 milioane de dolari, cu 63 de milioane de dolari garantați, ceea ce îl face cel mai bine plătit jucător din istoria Patriots, potrivit ESPN.

New England Patriots FOTO Imago New England Patriots FOTO Imago
New England Patriots FOTO Imago

Pariuri

Pariurile sportive continuă să prospere și să evolueze în toate statele în care jocurile de noroc sunt legale.

La fel ca în cazul altor meciuri importante, se așteaptă ca Super Bowl LX să genereze o avalanșă de pariuri.

American Gaming Association (AGA) estimează că americanii vor paria legal suma record de 1,76 miliarde de dolari pe meciul de duminică.

Un fenomen nou pe piața pariurilor este că, pe lângă pariurile pe scorul specific al meciului, pariorii din acest an vor miza milioane de dolari pe ceea ce vor spune sau nu vor spune comentatorii sau analiștii NFL în timpul evenimentului.

ESPN a raportat că în acest sezon s-au pariat peste 47 de milioane de dolari pe așa-numita „piață a mențiunilor” de pe platforma de predicții Kalshi.

Spectacolul de la pauză

Deși spectacolul din pauza Super Bowl, un fenomen cultural în sine, contribuie la atragerea spectatorilor la eveniment – precum și la costurile logistice și forța de muncă necesare pentru organizarea acestuia – artiștii nu sunt plătiți foarte mult pentru prestațiile lor.

Artiștii sunt plătiți pe o „scară sindicală”, care garantează un salariu minim de peste 1.000 de dolari pe zi.

NFL acoperă, de asemenea, toate costurile de producție asociate spectacolului, potrivit lui Brian McCarthy, vicepreședintele organizației pentru comunicare.

De ce ar accepta artiștii să cânte pentru o sumă atât de mică? Vizibilitatea este un motiv important.

La câteva ore după spectacolul din pauza meciului de anul trecut, rapperul Kendrick Lamar a înregistrat o creștere de 173% a numărului de ascultări pe Spotify în SUA, iar piesa sa de succes „Not Like Us” a înregistrat o creștere de 430%.

Între timp, NFL beneficiază de un avantaj financiar mai direct din spectacol: Apple plătește ligii aproape 50 de milioane de dolari în fiecare an pentru a fi sponsorul principal al spectacolului din pauză, potrivit Sportico.

NFL New England Patriots Super Bowl seattle seahawks
