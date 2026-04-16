Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 16.04.2026, ora 22:59
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a anunțat joi pe cât timp se va întinde contractul lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, dar și obiectivul viitorului selecționer.

Hagi va debuta în această vară cu două partide amicale, Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie). Apoi, în septembrie, va începe aventura spre Euro 2028, cu noul sezon din Liga Națiunilor.

Decizie de neînțeles: Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională

Deși competiția are un impact important în drumul spre turneul final, Răzvan Burleanu a surprins în momentul în care a anunțat că „Regele” nu va avea niciun obiectiv în grupa cu Suedia, Polonia și Bosnia.

„În trecut au fost obiective legate de Liga Națiunilor prevăzute în diferite discuții. Au fost și obiective introduse în diferite contracte, dar, după aceea, pentru că am văzut că echipa arată bine, amintim mandatul lui Edi Iordănescu, contractul a continuat dincolo de acel obiectiv.

În ceea ce privește Liga Națiunilor, va fi să nu avem un obiectiv de performanță sportiv, ci, mai degrabă, să pregătim următoarea campanie de calificare.

Deci, în această toamnă, ne uităm la această competiție, care va fi foarte puternică, ca o etapă premergătoare calificărilor din 2027 pentru Campionatul European”, a spus Răzvan Burleanu.

În ceea ce privește contractul care îi va fi propus lui Gică Hagi, cred că v-ați obișnuit deja. Fiecare selecționer lucrează cu acest obiectiv de a obține o performanță sportivă la următorul turneu final. Prin urmare, obiectivul va fi de a califica echipa națională la Euro 2028. Răzvan Burleanu

De ce e importantă Liga Națiunilor

Mircea Lucescu a promovat România înapoi în Liga B și i-a oferit o șansă în plus în drumul spre Euro 2028.

Liga Națiunilor va stabili urnele pentru tragerea la sorți a preliminariilor pentru turneul final. „Tricolorii” au garantată prezența în urna a treia, dar pot avansa în urna a doua, dacă termină pe locurile 1-2.

Miza e uriașă, pentru că în calificările pentru Euro ar avea un singur adversar mai puternic. Și, spre deosebire de Euro 2024, unde s-au calificat primele două clasate din grupele preliminarii, acum locul 2 nu va avea garantate biletele pentru turneul final!

În Liga B, România le va înfrunta pe Suedia, Polonia și Bosnia. Ce obțin „tricolorii” în funcție de locul pe care îl vor ocupa la finalul grupei:

  • Locul 1 - promovare directă în Liga A, urna 2 în preliminarii;
  • Locul 2 - baraj de promovare în Liga A cu o echipă de pe locul 3 din Liga A, urna 2 în preliminarii;
  • Locul 3 - baraj de menținere în Liga B cu o echipă de pe locul 2 din Liga C, urna 3 în preliminarii;
  • Locul 4 - retrogradare directă în Liga C, urna 3 în preliminarii.

Pe lângă grupa dificilă, noul selecționer va avea de înfruntat încă un obstacol. Hagi va fi primul care se va confrunta cu modificarea făcută de FIFA pentru calendarul din toamnă.

În loc de 3 ferestre cu câte două meciuri, naționalele se vor reuni doar de două ori după Mondial, la sfârșitul lui septembrie și la mijlocul lui noiembrie.

Iar în prima perioadă va avea de disputat 4 meciuri în decurs de 16 zile!

Programul României în 2026

  • 2 iunie - Georgia - România (Tbilisi, amical)
  • 6 iunie - România - Țara Galilor (București, amical)
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Negocierile cu Boloni au picat din cauza Ligii Națiunilor

În 2022, Răzvan Burleanu l-a dorit pe banca naționalei pe Ladislau Boloni. Tehnicianul și-ar fi dorit un contract pe 4 ani, însă FRF era dispusă să ofere doar unul pentru doi ani.

Mai mult, Federația a insistat ca în contract să fie și o clauză prin care contractul ar fi putut fi reziliat după Nations League, adică după doar 6 luni.

Boloni a insistat ca acea clauză să fie scoasă, însă Burleanu nu s-a clintit.

Federația l-a adus pe Edi Iordănescu, care a încheiat pe ultimul loc o grupă cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, retrogradând naționala în Liga C. A fost însă menținut în funcție și pentru preliminariile Euro 2024, reușind să califice România la turneul final, unde a ajuns până în optimi.

Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share