„Mă suna săptămânal” Mihai Popescu a povestit evenimentul care i-a schimbat relația cu Mircea Lucescu: „Dacă nu știam, îmi făceam alte gânduri”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 22:11
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 22:12
  • Mihai Popescu, 32 de ani, a vizitat joi Muzeul Fotbalului, unde este expusă colecția personală a lui Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, la 80 de ani

Fundașul de la FCSB a vorbit despre influența marelui antrenor asupra sa.

Mihai Popescu: „Am ținut legătura mult mai mult decât o făceam înainte”

El spune că accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, 1-0, în octombrie 2025, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, a determinat o comunicare mai intensă între el și fostul selecționer:

„Din păcate, asta este viața. Mergem înainte, dar venind și vizitând ceea ce a lăsat în urmă, nu face decât să ne bucurești și să-l păstrăm cu noi în suflet.

Sincer, datorită acestei accidentări am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul. Poate Dumnezeu așa a vrut să fie, pentru că mă suna la săptămână.

După ce m-am accidentat, cred că am ținut legătura mult mai mult decât o făceam înainte. Pot să zic că pentru mine a fost un lucru bun întâmplarea aceasta, pentru că [Mircea Lucescu] m-a ajutat cu sfaturi și m-a făcut să rămân pozitiv.

Va rămâne tot timpul sufletul meu, pentru că este omul care m-a adus la echipa națională, care m-a debutat și cred că i-am mulțumit, dar n-am apucat să-i mulțumesc îndeajuns.

Mi-a spus întotdeauna să intru pe teren și să fac ce am în gând, să nu mă răzgândesc niciodată, să am încredere în mine și în calitățile mele, nu doar eu cât și ceilalți colegi, pentru că suntem un popor puternic și împreună vom face lucruri mărețe”.

Mihai Popescu, despre criticile publice ale lui Lucescu: „Știam, altfel îmi făceam alte gânduri”

Popescu a comentat și situația de acum un an, când Lucescu l-a indicat ca principalul vinovat în meciul cu Bosnia, 0-1:

„Toată lumea l-a criticat pe Rațiu fiindcă ar fi greșit la gol, dar nu e adevărat, la golul Bosniei a greșit Mihai Popescu”.

Apărătorul campioanei spune că discutase înainte cu selecționerul și fusese informat că acesta va ieși public cu acele declarații:

„Da, eu știam, mi-a spus dinainte. Știam. Probabil, dacă nu vorbea cu mine înainte, îmi făceam alte gânduri, dar am fost liniștit, pentru că mi-a transmis dinainte ce o să spună la conferința de presă, după care mi-a dat șansa în continuare să joc și pentru mine asta a fost. Cuvântul dânsului a fost ca o ștampilă pentru mine, nu aveam niciun dubiu”.

Mircea Lucescu, la ultimul meci ca selecționer al României, barajul cu Turcia pentru CM 2026, disputat pe 26 martie 2026 (foto: Sport Pictures)

„Știa foarte multe lucruri, le ținea minte din perioada când juca”

Fotbalistul a rememorat cum Lucescu le povestea mereu jucătorilor despre momentele trăite de el însuși pe teren, ca fotbalist, și schimburile de tricouri cu marii jucători ai planetei:

„Cred că de fiecare dată când mergeam la convocare la echipa națională aveam câte o discuție de genul, pentru că știa foarte multe lucruri, le ținea minte din perioada când juca.

Eu nici nu eram născut, nici unul dintre noi nu era, și țin minte că îi plăcea să povestească aceste lucruri, iar pe noi nu făcea decât să ne bucure auzind numele mărețe pe care le aducea discuție și, cum am spus, cred că cel puțin o dată aducea discuția în acest punct”.

Dacă va fi domnul Hagi selecționer sau oricare antrenor, în primul rând eu trebuie să-mi fac treaba pe teren. Nu contează că am lucrat sau nu cu dânsul. Ușor, ușor o să mă pun pe picioare și ăsta este obiectivul meu personal, să ajung la forma dinaintea accidentării. Zic eu că voi fi chemat din nou, nu contează cine va fi antrenor Mihai Popescu despre viitorul selecționer al României

