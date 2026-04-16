I-a verificat cartonașele pe Flashscore Florin Gardoș, după ce Chindia a avut pe bancă un jucător suspendat: „Nu apărea cu patru galbene”

Florin Gardoș, manager general la Chindia Târgoviște, a comentat amenda încasată de club în urma faptului că a avut pe bancă un jucător suspendat

La meciul Chindiei cu Metalul Buzău, din ultima etapă a sezonului regulat de Liga 2, Sergiu Jurj a fost rezervă, deși era suspendat pentru cumul de cartonașe (4).

Antrenorul de atunci, Ilie Poenaru, nu l-a folosit pe atacantul de 28 de ani, altfel clubul ar fi pierdut partida la „masa verde”. Chindia a încasat totuși o amendă de la FRF pentru această neregulă: avertisment și penalitate sportivă de 425 lei.

Gardoș spune că nu știa că Jurj e suspendat

Acum, Gardoș susține că verificase cartonașele încasate de jucător, însă nu din surse oficiale, ci pe aplicații de scoruri live, așa că Jurj a fost inclus în lotul pentru partida cu buzoienii.

„M-am uitat și pe Flashscore, și pe Sofascore, nu apărea cu patru galbene” , a spus azi Gardoș într-o conferință de presă, conform paginii de Facebook DB-sport.ro.

Gardoș a vorbit, conform sursei citate, și despre plecarea antrenorului Ilie Poenaru: „Un alt aspect care n-a fost ok, din punctul nostru de vedere și i l-am spus față în față e faptul că au fost niște probleme de indisciplină.

A fost și problema cu Iulică (n.r. Roșu) și așa mai departe. Clar e un motiv care a contribuit la demiterea lui. Au fost probleme, trebuie să fim realiști. Dar suntem în play-off.

E mult spus că nu mai stăpânea vestiarul. Dar trebuia să fie mai ferm, chiar și înainte de a veni eu. S-a dezechilibrat ierarhia acolo, ușor-ușor din momentul respectiv”.

După plecarea lui Poenaru, de pe 10 aprilie, clubul a anunțat că interimatul la Chindia va fi asigurat de Nicu Croitoru și de Cristian Toncheff

Chindia va juca sâmbătă de la 12:00, acasă cu Sepsi. Dâmbovițenii sunt pe locul 6, cu 39 de puncte, fără victorie în play-off

Chindia are o victorie la „masa verde” în acest sezon

O situație oarecum asemănătoare a avut loc în prima etapă, însă atunci Chindia a fost beneficiara unei victorii la „masa verde” cu Sepsi.

La pauza meciului, Ovidiu Burcă, antrenorul covăsnenilor, l-a înlocuit pe Robert Silaghi și l-a introdus pe Giovani Ghimfuș, jucător care nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională.

Acum, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a sancționat-o pe Sepsi cu pierderea meciului la „masa verde”, scor 0-3, și cu o amendă în valoare de 2100 de lei.

