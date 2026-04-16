I-a verificat cartonașele pe Flashscore Florin Gardoș, după ce Chindia a avut pe bancă un jucător suspendat: „Nu apărea cu patru galbene"
Gardoș susține că verificase cartonașele încasate de jucător, însă nu din surse oficiale, ci pe aplicații de scoruri live. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
I-a verificat cartonașele pe Flashscore Florin Gardoș, după ce Chindia a avut pe bancă un jucător suspendat: „Nu apărea cu patru galbene"

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 22:05
  • Florin Gardoș, manager general la Chindia Târgoviște, a comentat amenda încasată de club în urma faptului că a avut pe bancă un jucător suspendat

La meciul Chindiei cu Metalul Buzău, din ultima etapă a sezonului regulat de Liga 2, Sergiu Jurj a fost rezervă, deși era suspendat pentru cumul de cartonașe (4).

„Abia atunci va fi criză” Victor Angelescu, despre perioada slabă a Rapidului: „Nu cred că mai e posibil”
Citește și
„Abia atunci va fi criză” Victor Angelescu, despre perioada slabă a Rapidului: „Nu cred că mai e posibil”
Citește mai mult
„Abia atunci va fi criză” Victor Angelescu, despre perioada slabă a Rapidului: „Nu cred că mai e posibil”

Antrenorul de atunci, Ilie Poenaru, nu l-a folosit pe atacantul de 28 de ani, altfel clubul ar fi pierdut partida la „masa verde”. Chindia a încasat totuși o amendă de la FRF pentru această neregulă: avertisment și penalitate sportivă de 425 lei.

Gardoș spune că nu știa că Jurj e suspendat

Acum, Gardoș susține că verificase cartonașele încasate de jucător, însă nu din surse oficiale, ci pe aplicații de scoruri live, așa că Jurj a fost inclus în lotul pentru partida cu buzoienii.

„M-am uitat și pe Flashscore, și pe Sofascore, nu apărea cu patru galbene”, a spus azi Gardoș într-o conferință de presă, conform paginii de Facebook DB-sport.ro.

Gardoș a vorbit, conform sursei citate, și despre plecarea antrenorului Ilie Poenaru: „Un alt aspect care n-a fost ok, din punctul nostru de vedere și i l-am spus față în față e faptul că au fost niște probleme de indisciplină.

A fost și problema cu Iulică (n.r. Roșu) și așa mai departe. Clar e un motiv care a contribuit la demiterea lui. Au fost probleme, trebuie să fim realiști. Dar suntem în play-off.

E mult spus că nu mai stăpânea vestiarul. Dar trebuia să fie mai ferm, chiar și înainte de a veni eu. S-a dezechilibrat ierarhia acolo, ușor-ușor din momentul respectiv”.

  • După plecarea lui Poenaru, de pe 10 aprilie, clubul a anunțat că interimatul la Chindia va fi asigurat de Nicu Croitoru și de Cristian Toncheff
  • Chindia va juca sâmbătă de la 12:00, acasă cu Sepsi. Dâmbovițenii sunt pe locul 6, cu 39 de puncte, fără victorie în play-off
Chindia are o victorie la „masa verde” în acest sezon

O situație oarecum asemănătoare a avut loc în prima etapă, însă atunci Chindia a fost beneficiara unei victorii la „masa verde” cu Sepsi.

La pauza meciului, Ovidiu Burcă, antrenorul covăsnenilor, l-a înlocuit pe Robert Silaghi și l-a introdus pe Giovani Ghimfuș, jucător care nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională.

Acum, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a sancționat-o pe Sepsi cu pierderea meciului la „masa verde”, scor 0-3, și cu o amendă în valoare de 2100 de lei.

Citește și

Răspuns pentru Edi Iordănescu  Răzvan Burleanu a reacționat după acuzațiile fostului selecționer: „Chiar ne bucură să vedem asta”
Nationala
20:36
Răspuns pentru Edi Iordănescu Răzvan Burleanu a reacționat după acuzațiile fostului selecționer: „Chiar ne bucură să vedem asta”
Citește mai mult
Răspuns pentru Edi Iordănescu  Răzvan Burleanu a reacționat după acuzațiile fostului selecționer: „Chiar ne bucură să vedem asta”
„V-ați gândit la demisie?” Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul: „Îmi permiteți această comparație?”
Nationala
19:48
„V-ați gândit la demisie?” Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul: „Îmi permiteți această comparație?”
Citește mai mult
„V-ați gândit la demisie?” Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul: „Îmi permiteți această comparație?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

