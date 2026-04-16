„V-ați gândit la demisie?" Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul: „Îmi permiteți această comparație?"
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a explicat de ce nu și-a dat demisia după ce România a ratat calificarea la CM 2026. Foto: Iosif Popescu
„V-ați gândit la demisie?" Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul: „Îmi permiteți această comparație?"

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 19:48
  Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a explicat de ce nu și-a dat demisia după ce România a ratat calificarea la CM 2026.

Întrebat direct de ce nu a procedat ca Gabriele Gravina (72 de ani), președintele Federației Italiene, care a demisionat după ce Squadra Azzurra a ratat al treilea Mondial consecutiv, Burleanu a replicat cu un discurs lung în care a reamintit realizările sale ca șef al Federației.

Chivu, mesaj emoționant Antrenorul român despre juniorul cu cască al lui Inter, victima unui accident groaznic: „Am fost printre primii care l-au sunat”
Citește și
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul român despre juniorul cu cască al lui Inter, victima unui accident groaznic: „Am fost printre primii care l-au sunat”
Citește mai mult
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul român despre juniorul cu cască al lui Inter, victima unui accident groaznic: „Am fost printre primii care l-au sunat”

V-ați gândit la demisie?”. Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul

Burleanu consideră că de la preluarea postului de președinte, fotbalul românesc se află pe un trend ascendent.

„Dacă facem referire la responsabilitatea președintelui FRF, cu siguranță ai o responsabilitate pentru că te afli la conducerea Federației. În același timp, nu poți să consideri președintele unei Federații responsabil de o performanță sportivă pe care nu o poți influența de unul singur.

Gândiți-vă că FRF, dacă îmi permiteți această comparație, este asemeni unui club format din 38 de entități profesioniste, din Liga 1, Liga 2, la care mai adăugăm aproximativ 100 entități în Liga 3. Toate aceste entități autonome în tot ceea ce înseamnă procesul de scouting, de formare a juniorilor, de recrutare a antrenorilor, de promovare a jucătorilor la nivelul primei echipe, de strategii, antrenamente șamd.

Noi, ca Federație, avem doar câteva pârghii la dispoziție pe care le-am folosit în ultimii ani la cel mai înalt nivel. Aceste pârghii sunt destul de limitate. Mă refer aici la competițiile de la copii și juniori, apoi la guvernanță, audit financiar, regulamente, zona educațională. O să descoperiți că fiecare dintre ele a fost permanent pe agenda noastră ca Federație la cel mai înalt nivel.

FRF, ca urmare a faptului că și-a întărit reputația în piața de business, a reușit să contribuie la o triplare a veniturilor care automat s-au întors înapoi în fotbal. Cunoașteți creșterea exponențială a numărului de competiții de la copii și juniori și a numărului de persoane educate fie în zona de management, fie în antrenorat.

Dacă vrem să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că FRF a reușit să oprească un fotbal care se afla în declin și să-l înscrie pe un trend ascendent de performanță sportivă. Fotbalul românesc este în elita europeană, dar mai avem nevoie de timp, de investiții, de o abordare strategică care presupune foarte multă structură și coerență la nivel de echipă națională, la nivel de cluburi, pentru a ajunge în elita mondială.

Sunt mai multe echipe decât noi care astăzi ar avea mai multe argumente de a fi supărate, triste că nu sunt la Campionatul Mondial. Mă refer aici la Serbia, Ungaria, Grecia, Ucraina, Italia sau Danemarca. Fiecare dintre ele, cu exemple precise, în privința bugetelor, susținerea statelor pentru cele mai bune academii, investițiile uriașe în infrastructură, performanțe la nivelul echipelor de club și lista poate continua”, a spus Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu se află la conducerea Federației Române de Fotbal din 2014 și a câștigat recent alegerile pentru al patrulea mandat până în 2020.

În această perioadă, naționala României a obținut doar două calificări, la Euro 2016 și Euro 2024.

Citește și

Rămâne Pancu la CFR? Antrenorul formației din Gruia, precizări legate de viitorul său: „Îmi doresc asta” » Cum a reacționat Ioan Varga
Superliga
19:11
Rămâne Pancu la CFR? Antrenorul formației din Gruia, precizări legate de viitorul său: „Îmi doresc asta” » Cum a reacționat Ioan Varga
Citește mai mult
Rămâne Pancu la CFR? Antrenorul formației din Gruia, precizări legate de viitorul său: „Îmi doresc asta” » Cum a reacționat Ioan Varga
„Proteza de șold nu mai e doar pentru vârstnici” Medicul ortoped Robert Apostolescu, de la Regina Maria, explică viața de după operație
#SănătosAcasă
16:15
„Proteza de șold nu mai e doar pentru vârstnici” Medicul ortoped Robert Apostolescu, de la Regina Maria, explică viața de după operație
Citește mai mult
„Proteza de șold nu mai e doar pentru vârstnici” Medicul ortoped Robert Apostolescu, de la Regina Maria, explică viața de după operație

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
FRF demisie italia razvan burleanu
Știrile zilei din sport
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
