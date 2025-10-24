Pleacă Hagi din România? Reacția „Regelui” după ce turcii au scris că se mută în străinătate

Gică Hagi (60 de ani), patronul Farului, a transmis că informațiile legate de o posibilă mutare a sa în străinătate nu sunt adevărate.

Deși turcii au scris că și-ar căuta casă la Istanbul, unde s-ar muta pentru a fi antrenorul lui Eyupspor, Hagi a negat acest lucru.

Reacția lui Gică Hagi după ce turcii au scris că se mută la Istanbul

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenție și în consecință acea știre preluată de mass-media din România este eronată”, se arată în comunicatul emis pe site-ul Farului.

Hagi a mai pregătit două formații din Turcia, Bursaspor în 2003, respectiv Galatasaray în două rânduri, 2004-2005 și 2010-2011, cu cea din urmă reușind să câștige Cupa Turciei.

Ca antrenor în România, Hagi a cucerit de două ori titlul în Liga 1, în 2017 cu Viitorul și în 2023 cu Farul, plus Cupa României în 2019, tot cu Viitorul.

În acest moment, Ianis Hagi, fiul său, evoluează în Turcia, la Alanyaspor.

