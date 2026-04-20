„Despre asta nu se vorbește” VIDEO. Selecționerul Gică Hagi: „Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România”

Gheorghe Hagi (61 de ani) , noul selecționer al României, a subliniat importanța investițiilor în fotbalul din țara noastră.

, noul selecționer al României, a subliniat importanța investițiilor în fotbalul din țara noastră. „Regele" a fost prezentat oficial, luni, pe banca primei reprezentative.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, care a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal, Gică Hagi a fost prezentat oficial în funcția de selecționer.

La eveniment au mai participat președintele FRF, Răzvan Burleanu, și directorul tehnic al forului, Mihai Stoichiță.

Gheorghe Hagi: „Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România”

Întrebat dacă are un mesaj pentru cluburile din Liga 1, Gică Hagi a evidențiat importanța investițiilor în fotbalul românesc, pentru a putea avea performanțe pe plan sportiv.

„Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România, să vină să cumpere cluburi. Pentru că se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu se întâmplă. Sunt cluburi care pot face performanță și fotbalul are nevoie de bani.

Dacă vrei să faci performanțe, mai întâi trebuie să investești în academii, iar apoi să investești în cluburi foarte puternice care să producă jucători, să-i crească. Am încredere că se poate face, dar un gând de-al meu în momentul de față e să vină oameni care au bani.

La fotbal trebuie să pui bani. Nu uitați câți bani se investesc în Turcia. Despre asta nu se vorbește… cât investește Turcia pe an ca să aibă jucători pe care să-i vândă după aceea. Totul e legat de cota de piață.

Oamenii de business trebuie să cumpere cluburi și să investească. Sunt foarte mulți oameni în România care au bani mulți, dacă investim bine în tineri și în copii, România poate să trăiască bine 100 de ani. Ne asigurăm viitorul”, a declarat Gică Hagi.

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Meciurile României cu Gheorghe Hagi pe bancă:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport