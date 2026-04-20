Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
„Despre asta nu se vorbește" VIDEO. Selecționerul Gică Hagi: „Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România"

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 15:07
  • Gheorghe Hagi (61 de ani), noul selecționer al României, a subliniat importanța investițiilor în fotbalul din țara noastră.
  • „Regele” a fost prezentat oficial, luni, pe banca primei reprezentative.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, care a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal, Gică Hagi a fost prezentat oficial în funcția de selecționer.

La eveniment au mai participat președintele FRF, Răzvan Burleanu, și directorul tehnic al forului, Mihai Stoichiță.

Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale
Citește și
Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale
Citește mai mult
Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale

Gheorghe Hagi: „Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România”

Întrebat dacă are un mesaj pentru cluburile din Liga 1, Gică Hagi a evidențiat importanța investițiilor în fotbalul românesc, pentru a putea avea performanțe pe plan sportiv.

Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România, să vină să cumpere cluburi. Pentru că se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu se întâmplă. Sunt cluburi care pot face performanță și fotbalul are nevoie de bani.

Dacă vrei să faci performanțe, mai întâi trebuie să investești în academii, iar apoi să investești în cluburi foarte puternice care să producă jucători, să-i crească. Am încredere că se poate face, dar un gând de-al meu în momentul de față e să vină oameni care au bani.

La fotbal trebuie să pui bani. Nu uitați câți bani se investesc în Turcia. Despre asta nu se vorbește… cât investește Turcia pe an ca să aibă jucători pe care să-i vândă după aceea. Totul e legat de cota de piață.

Oamenii de business trebuie să cumpere cluburi și să investească. Sunt foarte mulți oameni în România care au bani mulți, dacă investim bine în tineri și în copii, România poate să trăiască bine 100 de ani. Ne asigurăm viitorul”, a declarat Gică Hagi.

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Meciurile României cu Gheorghe Hagi pe bancă:

  • 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
  • 6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1
  • 10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1
  • 14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

VIDEO. Gheorghe Hagi, prezentat oficial la națională

Citește și

Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale
Nationala
14:40
Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale
Citește mai mult
Afacerea FRF - Codin Maticiuc Detalii despre contractul pentru vânzarea de produse oficiale ale echipei naționale
Gică Hagi, prezentat ca selecționer Primele declarații ale „Regelui”: „Când te cheamă naționala nu mai ții cont de nimic”
Nationala
14:14
Gică Hagi, prezentat ca selecționer Primele declarații ale „Regelui”: „Când te cheamă naționala nu mai ții cont de nimic”
Citește mai mult
Gică Hagi, prezentat ca selecționer Primele declarații ale „Regelui”: „Când te cheamă naționala nu mai ții cont de nimic”

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
echipa nationala a romaniei liga 1 gica hagi investitori
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
