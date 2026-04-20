Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a dezvăluit detaliile contractuale ale „Regelui” pe banca naționalei.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, care a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal, Gică Hagi a fost prezentat oficial în funcția de selecționer.

La eveniment au mai participat președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al forului, Mihai Stoichiță.

Detaliile contractului lui Hagi pe banca naționalei României

Întrebat pe ce durată se va întinde înțelegerea dintre Gheorghe Hagi și FRF, Răzvan Burleanu a răspuns:

„E un contract pe patru ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final, la un campionat european.

În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care noi dorim să o câștigăm. Fiindcă știți foarte bine că prin traseul de Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un Campionat Mondial.

Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi și v-am spus și eu la început, obiectivul pe care și-l dorește să-l transmită echipei este să câștigăm fiecare meci în parte”, a declarat Răzvan Burleanu.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro de ce pe tricou este menționat anul „2028” în condițiile în care contractul se întinde pe patru ani, Răzvan Burleanu a dezvăluit că înțelegerea este de tip 2+2, „Regele” fiind obligat să bifeze un obiectiv intermediar: calificarea la EURO 2028.

Întrebat dacă va exista o reconstrucție la echipa națională, noul selecționer Gheorghe Hagi a declarat:

„Grupul e acolo, grupul e construit, e făcut. E un avantaj din punctul acesta de vedere, pentru că acea calificare la Campionatul European e o performanță foarte importantă, plus Liga Națiunilor, pe care nea Mircea (Lucescu) câștigat-o (n.r. - grupa).

Deci acest grup a arătat că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile pe care eu o să le iau, să mai aduc ceva din pretențiile mele.

Știți că mie îmi place să mă uit la jucători tineri, jucători talentați, foarte, foarte talentați. O să fie nevoie să ne uităm cu un ochi și acolo.

Cred că avem un bagaj destul de bun de jucători care joacă afară, în jur de 20, și ceilalți care sunt în România și sunt patru sau cinci echipe care investesc foarte mult în jucătorii români”, a declarat Gheorghe Hagi.

Acum când s-a evit oferta, automat mi-am dorit și atunci când vrei să vii, nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a face performanțe împreună cu toată lumea. Gheorghe Hagi, noul selecționer al României

VIDEO. Gheorghe Hagi, prezentat oficial la națională

