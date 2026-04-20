Cât stă Hagi la națională VIDEO. Detalii despre contractul „Regelui” » Obiectivul stabilit de FRF +30 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Cât stă Hagi la națională VIDEO. Detalii despre contractul „Regelui” » Obiectivul stabilit de FRF

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 14:07
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 14:31
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al României.
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a dezvăluit detaliile contractuale ale „Regelui” pe banca naționalei.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, care a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal, Gică Hagi a fost prezentat oficial în funcția de selecționer.

La eveniment au mai participat președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al forului, Mihai Stoichiță.

Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine” + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă”
Citește și
Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine” + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă”
Citește mai mult
Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine” + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă”

Detaliile contractului lui Hagi pe banca naționalei României

Întrebat pe ce durată se va întinde înțelegerea dintre Gheorghe Hagi și FRF, Răzvan Burleanu a răspuns:

„E un contract pe patru ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final, la un campionat european.

În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care noi dorim să o câștigăm. Fiindcă știți foarte bine că prin traseul de Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un Campionat Mondial.

Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi și v-am spus și eu la început, obiectivul pe care și-l dorește să-l transmită echipei este să câștigăm fiecare meci în parte”, a declarat Răzvan Burleanu.

Cât stă Hagi la națională VIDEO. Detalii despre contractul „Regelui” » Obiectivul stabilit de FRF Cât stă Hagi la națională VIDEO. Detalii despre contractul „Regelui” » Obiectivul stabilit de FRF

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro de ce pe tricou este menționat anul „2028” în condițiile în care contractul se întinde pe patru ani, Răzvan Burleanu a dezvăluit că înțelegerea este de tip 2+2, „Regele” fiind obligat să bifeze un obiectiv intermediar: calificarea la EURO 2028.

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Întrebat dacă va exista o reconstrucție la echipa națională, noul selecționer Gheorghe Hagi a declarat:

„Grupul e acolo, grupul e construit, e făcut. E un avantaj din punctul acesta de vedere, pentru că acea calificare la Campionatul European e o performanță foarte importantă, plus Liga Națiunilor, pe care nea Mircea (Lucescu) câștigat-o (n.r. - grupa).

Deci acest grup a arătat că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile pe care eu o să le iau, să mai aduc ceva din pretențiile mele.

Știți că mie îmi place să mă uit la jucători tineri, jucători talentați, foarte, foarte talentați. O să fie nevoie să ne uităm cu un ochi și acolo.

Cred că avem un bagaj destul de bun de jucători care joacă afară, în jur de 20, și ceilalți care sunt în România și sunt patru sau cinci echipe care investesc foarte mult în jucătorii români”, a declarat Gheorghe Hagi.

Acum când s-a evit oferta, automat mi-am dorit și atunci când vrei să vii, nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a face performanțe împreună cu toată lumea. Gheorghe Hagi, noul selecționer al României

VIDEO. Gheorghe Hagi, prezentat oficial la națională

Citește și

Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine” + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă”
Superliga
13:15
Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine” + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă”
Citește mai mult
Renunță Rădoi la FCSB? Gigi Becali: „Mi-a zis că îi e rușine” + O nouă contră cu antrenorul: „Dacă nu înțelege asta, probabil pleacă”
Tragedie în lumea raliurilor VIDEO. Mașina s-a răsucit de șase ori în aer! Izbit în plin, un spectator a murit
Auto
12:05
Tragedie în lumea raliurilor VIDEO. Mașina s-a răsucit de șase ori în aer! Izbit în plin, un spectator a murit
Citește mai mult
Tragedie în lumea raliurilor VIDEO. Mașina s-a răsucit de șase ori în aer! Izbit în plin, un spectator a murit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
