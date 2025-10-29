Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni

Site-ul UEFA se află în continuare într-o stare de haos în ceea ce privește secțiunea Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni.

În sezonul 1985-1986, în funcție de secțiune, în zona participanților apar atât Steaua, cât și FCSB.

În același timp, site-ul forului european prezintă lipsuri ale emblemelor câștigătoarelor în secțiunea mai multor sezoane.

După ce UEFA a transmis astăzi către GOLAZO.ro că FRF s-a implicat în clarificarea situației privind palmaresul și clubul căruia trebuia să-i fie atribut trofeul CCE, pe site-ul acestora lucrurile încă nu sunt clare.

Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB

Acum, pe site-ul forului, în secțiunea de prezentare generală a sezonului 1985-1986, în dreptul finalei apare Steaua București.

Însă, în secțiunea cluburilor participante în cadrul aceluiași sezon, în zona echipelor care au ajuns până în ultimul act, apare FCSB, iar astfel este creată confuzie în rândul suporterilor.

Exact aceeași situație există și în cazul sezonului 1988-1989, când Steaua a disputat finala contra celor de la AC Milan, scor 0-4.

Cu toate acestea, în secțiunea numărului de trofee aflate în palmaresul fiecărui club, cel cucerit în 1986 se află în continuare în dreptul Stelei.

UEFA pare să se confrunte cu erori și în rândul altor cluburi. În bara unde sunt înșiruite toate câștigătoarele lipsește emblema în cazul mai învingătoarei din mai multe sezoane, precum PSV 1988, Steaua Roșie 1991, Liverpool 2015 sau Real Madrid 2016.

În luna iunie 2025, o decizie definitivă în cazul palmaresului a stabilit că perioada 1947-1998 îi aparține Stelei, implicit și Cupa Campionilor cucerită în 1986, iar titlurile din perioada 2003-2017 nu sunt recunoscute în dreptul celor de la FCSB.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport