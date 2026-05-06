Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 

Gică Popescu (58 de ani), acționar majoritar la Farul Constanța, a vândut centrul comercial pe care l-a dezvoltat la Hunedoara unei companii britanice, M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România.

GP Plaza, centrul comercial în care a investit fostul mare fotbalist român, a fost deschis în toamna anului trecut.

Gică Popescu și-a vândut centrul comercial de la Hunedoara

M Core, o companie britanică aflată în plină expansiune pe piața românească, a achiziționat complexul deținut de Gică Popescu pentru 8 milioane de euro, conform profit.ro.

Acționarul majoritar de la Farul Constanța a investit în complexul comercial de la Hunedoara aproximativ 7 milioane de euro.

GP Plaza a fost construit în locul unei foste fabrici de încălțăminte și tricotaje din Hunedoara și are o suprafață de aproximativ 21.400 de metri pătrați.

Odată cu achiziția GP Plaza, compania M Core adaugă și Hunedoara în lista celor peste 35 de orașe din România în care deține proiecte de retail.

Gică Popescu, implicat activ în afaceri

Gică Popescu și-a reactivat recent investițiile în domeniul imobiliar, după o lungă pauză.

Acesta s-a asociat cu compania Hubix pentru a dezvolta un proiect imobiliar în Craiova, chiar în locul academiei sale de fotbal, în apropierea Aeroportului Internațional Craiova.

Proiectul imobiliar, denumite Akademia Distrikt, se dezvoltă pe terenul de aproximativ două hectare deținut de fostul căpitan de la FC Barcelona, iar valoarea investiției se ridică la aproximativ 70,7 milioane de euro, conform sursei citate.

De-a lungul timpului, Gică Popescu a mai fost implicat în dezvoltarea centrului comercial Doldora Bazaar din cartierul Rahova, proiect care a intrat apoi în faliment, fiind transformat în actualul Mega Center.

Cine este M Core, compania care a cumpărat de la Gică Popescu

Compania M Core se află în lin proces de expansiune în România, anunțând recent că va investi în piața românească peste 200 de milioane de euro în următorii doi ani.

În primele șase luni din 2025, M Core a investit 150 de milioane de euro pe piața din România, achiziționând mallurile din Suceava și Focșani.

Numele companiei este bine cunoscut și în Marea Britanie, acolo unde deține multe proprietăți comerciale, cu active evaluate la aproximativ 7 miliarde de euro.

M Core a intrat pe piața din România la finalul anului 2023, atunci când a plătit 219 milioane de euro pentru 25 de parcuri de retail din România. Aceasta a fost și cea mai mare tranzacție cu proprietăți încheiată în acel an în Europa Centrală și de Est.

În țara noastră, grupul M Core deține un portofoliu de proprietăți cu suprafața de 132.000 de metri pătrați. În afară de România și Marea Britanie, gigantul britanic gestionează investiții imobiliare și în Franța și Polonia.

