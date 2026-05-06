Desfigurat de adversar FOTO. Căpitanul lui Montpellier a fost umplut de sânge de jucătorul lui Vardar. Decizia arbitrilor

Valentin Porte (35 de ani), căpitanul echipei Montpellier, a fost faultat brutal de Uros Mitrovic (21 de ani), jucătorul lui Vardar.

Deși a pierdut la Skopje, echipa din Franța s-a calificat în Final 4-ul EHF European League.

După turul „sferturilor” din Palais des Sports Rene-Bougnol, Montpellier avea un avantaj de 10 goluri (33-23) și era cu un pas în faza finală a competiției continentale.

Valentin Porte, desfigurat de Uros Mitrovic în Vardar - Montpellier 27-24

Vardar a început returul din Jane Sandanski Arena ca din tun. După 20 de minute, scorul era 12-7 pentru gazde și acestea începeau să creadă din ce în ce mai mult într-o remontada incredibilă.

Încercând să-i țină pe adversari cât mai departe de propria poartă, jucătorii lui Ivan Cupic au devenit foarte agresivi. Doar că Uros Mitrovic a depășit măsura!

În timp ce Valentin Porte încerca să-i paseze mingea lui Kyllian Villeminot, sârbul a intervenit și l-a lovit brutal în față pe francez. Când l-a văzut cum cade, și-a ridicat mâinile, sugerând că nu a fost vorba despre un fault atât de violent.

Porte a rămas întins pe suprafața de joc și a primit îngrijiri medicale. Între timp, Mitrovic a fost eliminat pentru două minute. O penalizare blândă, având în vedere duritatea faultului.

După câteva momente, jucătorul lui Montpellier s-a ridicat și a părăsit terenul. Avea fața tumefiată, plină de sânge și câte un tampon hemostatic în fiecare nară.

După ce au revăzut faza și cât de gravă este accidentarea lui Porte, arbitrii i-au arătat cartonașul roșu lui Mitrovic.

Vardar a câștigat cu 27-24, însă Montpellier s-a impus cu 57-50 la general și a obținut calificarea în Final 4-ul EHF European League.

În lupta pentru trofeu se mai află trei echipe din Germania: Kiel, Melsungen și Flensburg. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 8 mai, de la 12:00 (ora României).

23 dintre cele 30 de ediții ale EHF European League (anterior Cupa EHF), a doua competiție intercluburi din Europa ca valoare, au fost câștigate de echipe din Germania

Meciurile din Final 4 se vor disputa pe 30 și 31 mai, în Barclays Arena din Hamburg, Germania.

Potaissa Turda și Minaur Baia Mare, reprezentantele României, au terminat pe ultimul loc în Grupa A, respectiv Grupa C.

